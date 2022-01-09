В Челябинске прошел парад королевских корги

Вчера 8 января в Челябинске более 60 коротколапых песиков вместе с Дедом Морозом красиво продефилировали по массовым местам города – от памятника Курчатову по проспекту Ленина до парка им. Гагарина.

В честь уходящих праздников хозяева нарядили своих питомцев в забавные костюмы: по снегу скакали корги с бубенцами, рожками оленя, наездниками – Дедами Морозами, корги-лев и корги-тигр.

Этот корги-фест (в народе – «коржовка») – уже традиция. Хозяева собак проводят его пятый год. Каждый раз он становится все ярче и масштабнее. В этом году изюминкой стали рождественские санки – праздничная фотозона для самых красивых участников.

И каждый год акция становится настоящим украшением города – аристократичные пушистые попки и улыбки до ушей никого не оставляют равнодушным, и горожане с удовольствием делают корги-селфи.