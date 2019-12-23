В Челябинске прошла премьера фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
Общество
Сегодня, 12:36
Автор: 
Михаил Бычков

В челябинском Мягком кинотеатре Фокус состоялся премьерный показ 9-го эпизода культовой саги «Звёздные войны» под названием «Скайуокер: Восход». Картина достойно завершает трилогию, заданную первым фильмом серии в 2015 году, и ставит точку в истории полюбившихся героев.

Одна далекая галактика. Космический крейсер бороздит ее просторы: экипаж корабля снова замышляет неладное. Миру джедаев вновь грозит опасность – в этот раз на карту поставлено все их будущее. Так начинается заключительная часть культовой франшизы «Звёздные войны». Она неотступно следует канонам предыдущих частей – во всем чувствуется атмосфера прошлых восьми эпизодов (не считая приквелов «Хан Соло» и «Изгой-один»): мотивация героев и их действия вызывают приятное дежавю – приятно окунуться в уже знакомый мир, исследовать который можно бесконечно.

Органично вплетая в себя черты и персонажей «старых» эпизодов, продолжение не теряет в самобытности – радует цельным проработанным сюжетом и размахом масштабной киновселенной, за десятилетия объединившей миллионы фанатов по всему миру. Картина умело играет на контрастах: светлый антураж то и дело сменяется на более мрачный и пугающий – под стать характеру сюжетных твистов. Общий фон подчеркивают и знакомые детали из прошлого: разрушенная «Звезда смерти» среди морских волн смотрится как символ ушедшей эпохи Дарта Вейдера. И правда, операторская работа здесь действительно на высоте.

Впрочем, хорош не только визуальный мир – исполнители ключевых ролей Рей, Кайло Рен и Леи Органы буквально вжились в роль своих персонажей, вложив в них всю гамму чувств: терзания и муки совести антагониста Кайло выглядят на редкость живо и убедительно. Однако своего апогея эмоциональный накал достигает ближе к развязке – конфликт Темной и Светлой сторон буквально электризует пространство: напряжение пронизывает все вокруг – герои поставлены на грань выживания. В стороне от них не остаются голоса ушедших джедаев: в кульминации мудрость прошлого и опыт настоящего сливаются воедино, создавая мощную подоплеку.

Фильм стал отличным завершением легендарной серии. Подводя итог противостоянию джедаев и Первого ордена, картина логично подводит историю к финалу, не оставляя недосказанности и сюжетных дыр.

В широкий прокат фильм вышел 19 декабря.

Отметим, что кинотеатр «Этаж» поменял формат и стал таким же мягким, как в «Мегаполисе» и «Алмазе». Все кинозалы теперь оборудованы удобными креслами с выдвигающейся поддержкой для ног, которые особо полюбились зрителям.

Как и во всей сети, в Мягком кинотеатре Фокус действует система лояльности «Кинобонус», выгодная акция «Киномания», а также продажа электронных билетов. Ознакомиться с кинотеатром подробнее можно на сайте мягкийкинотеатр.рф

Автор: 
Михаил Бычков
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