В Челябинске пройдет большой производственный форум
Общество
Сегодня, 09:43

Четвертый Межрегиональный производственный форум «Производительность труда, кооперация и цифровизация» пройдет в челябинском Центре международной торговли 13 декабря.

 

В рамках форума запланированы тематические площадки с выступлениями отраслевых экспертов и представителей бизнеса, круглые столы с участием представителей органов власти и крупных промышленных предприятий, семинары, мастер-классы, дискуссии, деловые игры и пресс-конференция.

 

Цели форума – экономическая интеграции между крупными, малыми и средними предприятиями УРФО, формирование стратегии развития предприятий малого и среднего бизнеса с участием органов исполнительной власти и институтов регионального развития, создание условий для участия малых предприятий в программах экономического развития регионального и федерального уровней. 

 

В форуме, организаторами которого являются ЧОО «ОПОРА РОССИИ» и Фонд развития промышленности Челябинской области, примут участие вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук, министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Павел Рыжий, министр экономического развития Иван Куцевляк, министр информационных технологий и связи Александр Козлов и президент ООО МиСП «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин.

 

Также участниками станут представители крупных промышленных предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса, представители институтов развития федерального и регионального уровней, представители региональных органов  исполнительной власти, общественных и научных организаций,  отраслевые эксперты, специалисты инвестиционных компаний и банков, юридических и консалтинговых организаций, стратегические и частные инвесторы, представители СМИ.

 

Направления тематических площадок Форума:

  • Максимальная отдача. Производительность труда.
  • Доступные деньги. Финансовые инструменты поддержки МСП.
  • Цифровой прорыв. Цифровые технологии сегодня.
  • Обучение или банкротство? Бизнес-образование.
  • Безопасность бизнеса. Права предпринимателей.
  • Будущее в кооперации. Региональная и межрегиональная кооперация и электронные торги.
  • Делегируй, чтобы процветать. Сервисы и услуги на рынке В2В.

Также на Форуме будет работать выставочная экспозиция предприятий УрФО. Узнать подробнее о мероприятии и зарегистрироваться можно на сайте.

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