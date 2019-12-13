В Челябинске пройдет большой производственный форум

Четвертый Межрегиональный производственный форум «Производительность труда, кооперация и цифровизация» пройдет в челябинском Центре международной торговли 13 декабря.

В рамках форума запланированы тематические площадки с выступлениями отраслевых экспертов и представителей бизнеса, круглые столы с участием представителей органов власти и крупных промышленных предприятий, семинары, мастер-классы, дискуссии, деловые игры и пресс-конференция.

Цели форума – экономическая интеграции между крупными, малыми и средними предприятиями УРФО, формирование стратегии развития предприятий малого и среднего бизнеса с участием органов исполнительной власти и институтов регионального развития, создание условий для участия малых предприятий в программах экономического развития регионального и федерального уровней.

В форуме, организаторами которого являются ЧОО «ОПОРА РОССИИ» и Фонд развития промышленности Челябинской области, примут участие вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук, министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Павел Рыжий, министр экономического развития Иван Куцевляк, министр информационных технологий и связи Александр Козлов и президент ООО МиСП «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин.

Также участниками станут представители крупных промышленных предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса, представители институтов развития федерального и регионального уровней, представители региональных органов исполнительной власти, общественных и научных организаций, отраслевые эксперты, специалисты инвестиционных компаний и банков, юридических и консалтинговых организаций, стратегические и частные инвесторы, представители СМИ.

Направления тематических площадок Форума:

Максимальная отдача. Производительность труда.

Доступные деньги. Финансовые инструменты поддержки МСП.

Цифровой прорыв. Цифровые технологии сегодня.

Обучение или банкротство? Бизнес-образование.

Безопасность бизнеса. Права предпринимателей.

Будущее в кооперации. Региональная и межрегиональная кооперация и электронные торги.

Делегируй, чтобы процветать. Сервисы и услуги на рынке В2В.

Также на Форуме будет работать выставочная экспозиция предприятий УрФО. Узнать подробнее о мероприятии и зарегистрироваться можно на сайте.