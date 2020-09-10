В Челябинске пройдет уникальная медицинская конференция с погружением в мир операций

В течение двух дней, 10 и 11 сентября, в Челябинске соберутся ведущие сосудистые хирурги страны.

Новые условия жизни заставили врачей искать новые пути для развития науки и подготовки кадров. Впервые на Южном Урале пройдет медицинская конференция по сосудистой хирургии в необычном для Южного Урала формате. Видеоконференция «LIVE SURGERY. Сосудистая хирургия» состоится в Челябинской областной клинической больнице.

Насыщенная программа мероприятия предполагает плотный график, включающий в себя уникальный формат обучения медицинских специалистов.

В режиме онлайн-трансляции участников мероприятия ждет полное погружение в ход открытых и эндоваскулярных операций, выполняемых ведущими специалистами РФ в Челябинской областной клинической больнице.

В течение двух дней можно будет наблюдать за хирургическими вмешательствами, выполняемые одновременно в нескольких операционных, которые будут транслировать

Помимо онлайн-трансляций, на конференции будут представлены: широкий перечень теоретических тем для обсуждения и доклады известных специалистов, рассказали организаторы.

На конференции обсудят открытое и эндоваскулярное лечение КИНК, эндоваскулярную хирургию илиокавального венозного сегмента, а также эндоваскулярную и открытую реконструкцию сонных артерий.