В Челябинске пройдет Всероссийский форум инклюзивного творчества «Необыкновенные люди»

С 7 по 10 октября Челябинск соберет артистов с разнымиособенностями здоровья и профессионалов в области инклюзивного искусства России для участия в форуме «Необыкновенные люди».

Клуб «Наше место» для молодежи с инвалидностью и волонтеров работает над созданием молодёжного творческого сообщества, свободного от стереотипов общества, уже восьмой год. Хореография, вокал, жестовое пение, актерское мастерство и это далеко не все, чем занимаются участники клуба. Они ставят спектакли, проводят концертыи создают масштабные праздники для детей с инвалидностью.

В форуме примут участие такие известные люди, как Сергей Детков – стендап-комик, участник проектов StandUp, «Открытый микрофон» на ТНТ, Константин Раловец(г. Челябинск) - коуч, бизнес-тренер, оргконсультант, процессуальный психотерапевт, ведущий психотерапевтических групп, Сергей Бидный — директор Театра неслышащих актеров «Недослов» (г. Москва) и многие другие. Форум будет посвящен обмену опытом и продлится 4 дня, аналогов такого инклюзивного творческого молодёжного сообщества в России нет.

Также, жителей Челябинска приглашают 8 октября в ДК Железнодорожников на кавер-концерт с участием Стаса Ярушина, музыкантов проекта «Muzloft». В номерах программы примут участие известные артисты и талантливые люди с инвалидностью. Олег Аккуратов, пианист, джазовый импровизатор и певец и Александр Тронов, хореограф телепроекта «Танцы» на ТНТ примут участие в гала-концерте, который состоится 10 октября, на нем они продемонстрируют свое творчество с ребятами с особенностями развития.

Чтобы стать участником и зрителем мероприятий форума необходимо пройти регистрацию на сайте необыкновенныелюди.рф. Участиебесплатное. Для жителей других городов предусмотрен онлайн-формат участия.

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