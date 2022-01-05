В Челябинске разработали новую систему отслеживания выбросов

В Челябинске создают систему для отслеживания выбросов от автомобилей. Разработкой программного обеспечения занимается команда студентов, аспирантов и преподавателей Южно-Уральского государственного университета. Идея принадлежит студенту Института естественных и точных наук ЮУрГУ Кириллу Хазюкову, передаёт пресс-служба вуза. В этом году проект получил грант в рамках студенческого конкурса «УМНИК».

Уникальность программы в том, что она позволяет собирать данные с камер уличного видеонаблюдения в режиме реального времени и сразу анализировать количество и структуру загрязняющих веществ, которые поступают в атмосферу вместе с автомобильными выхлопами.

«Если обобщить задачу как "мониторинг выбросов", то инновационность нашего подхода заключается в непрерывном анализе экологической обстановки и отсутствии видимой задержки в получении актуальных данных о выбросах от автотранспорта. Мы считаем эти достоинства нашего решения в совокупности с большими данными, генерируемые системой, существенно повысят эффективность управленческих решений в рамках экологической политики городов», – рассказал Кирилл Хазюков.

В настоящее время в рамках проекта уже созданы программные компоненты, которые способны обнаружить, классифицировать и отследить транспортные средства, а также произвести расчёт выбросов вредных веществ. Теперь студентам предстоит проработать интерфейс, провести тестирование системы и подготовить к запуску серверное оборудование. Кроме того, планируется расширить функционал программы и применить методики для расчета выбросов мелкодисперсных частиц и их рассеивания. Для этого команда проекта изучит зарубежный опыт и, при необходимости, сгенерирует собственные решения.

По словам разработчиков, пока сложно сказать, насколько широкое распространение получит данная система мониторинга, так как это зависит от многих факторов. Вместе с тем исследователи уверены, что такая система должна быть в каждом крупном городе, поскольку именно там наиболее остро стоят вопросы контроля и улучшения экологической обстановки.