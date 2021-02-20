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В Челябинске с мая могут открыть международное авиасообщение

Улететь за границу из международного аэропорта Челябинска можно будет уже в мае этого года.

Сегодня, 20 февраля, на совещании губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным и полномочным представителем президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым вопрос запуска международного авиасообщения.

«Обсудили вопрос запуска международного сообщения после завершения всех работ в Челябинске, - сказал Алексей Текслер. - Чтобы с 1 мая было открыто международное сообщение из Челябинска».

Глава региона добавил, что в аэропорту запустили в работу сигнальное оборудование.

«Аэропорт Челябинска имеет уникальную систему слепой посадки самолетов. Об этом много говорили, с сегодняшнего дня эта система включена и работает в полном режиме», - добавил Текслер.

Напомним, сейчас в международном аэропорту Челябинска завершили строительные работы. Сейчас его оснащают необходимым оборудованием.