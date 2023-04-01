В Челябинске с первого апреля усилены магистральные автобусные маршруты

В Челябинске с сегодняшнего дня, первого апреля, усилены магистральные автобусные маршруты – общественный городской транспорт будет делать большее количество рейсов, чем прежде, в часы пик.

Так автобус №4 «Мамина – Парк Гагарина» в период с 17 до 20 часов будет ходить каждые шесть минут; №8 «Мамина – Академика Королева», №9 «Мамина – Петра Столыпина» - каждые девять минут в часы пик (вместо десяти минут).

Автобусы 31-го маршрута «Академика Королева – ЧМК» с 17 до 20 часов будут ходить каждые девять минут, а 123-го «Автовокзал Копейска – Парк Гагарина» - каждые десять минут в часы пик (вместо 30 минут). Об изменении работы данных автобусных маршрутов сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».

С расписанием автобусов можно познакомиться здесь.