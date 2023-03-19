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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В Челябинске с первого апреля закроют движение трамваев до областной больницы

До середины октября на Свердловском проспекте и Труда будут ремонтировать пути

В Челябинске с первого апреля по 15 октября в связи с капремонтом трамвайных путей будет закрыто движение городского электротранспорта до областной больницы.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», капитальный ремонт путей будет проводиться на Свердловском проспекте (на участке от Блюхера до Труда) и на Труда (от Свердловского проспекта до Красной).

На время проведения ремонтных работ трамваи будут перевозить пассажиров по следующим маршрутам: №6 - ЧТЗ - Российская - Кирова - театр оперы и балета; №17 - Чичерина - Кирова - депо №1; №20 - ЧМК - Кирова - депо №1.

Челябинцам на этот период рекомендуют пользоваться троллейбусами №5 «ЖД Вокзал - АМЗ», №7 «ЧМК - АМЗ», №12 «АМЗ - Молдавская», №16 «АМЗ - ЖБИ», а также автобусами КМ «Калинина – Областная больница», №14 «Новосинеглазово - ЖД Вокзал», №23 «ТК Кольцо - 47-й микрорайон», №51 «Поселок Сосновка - Братьев Кашириных».

Маршрут КМ - компенсационный - будут обслуживать четыре автобуса большого класса, с интервалом движения 12-16 минут.

Поездки можно совершать без дополнительных финансовых затрат, используя месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте.

Трамвайные пути
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15.03.2023 16:06

Челябинск примет всероссийские соревнования среди студентов по конькобежному спорту

15.03.2023 16:02

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди взрослых южноуральцев превышает эпидпорог

15.03.2023 16:00

В колонию Кыштыма приятель заключенного пытался пронести мефедрон в плавленом сыре

15.03.2023 15:45

В Челябинской области с 15 марта началась массовая вакцинация против клещевого энцефалита

15.03.2023 15:38

Челябинский театр впервые ставит балет «Раймонда»

15.03.2023 15:21

Джон Паркер: США провоцируют толчок к Третьей мировой войне

15.03.2023 15:13

В Челябинском зоопарке вышли в свет из маминых сумок двое кенгурят

15.03.2023 15:02

Южноуральские коровы стали давать больше молока