19.03.2023
В Челябинске с первого апреля закроют движение трамваев до областной больницы
17.03.2023
НМУ продлены в четырех городах Челябинской области
17.03.2023
ВТБ стал банком года по версии портала «Банки.ру»
17.03.2023
В особняке Покровского челябинцы насладятся вечером французского кабаре
17.03.2023
Карталинец, убивший жену и пытавшийся расправится со свидетелями, отправился в колонию
17.03.2023
В Златоусте пьяный водитель устроил гонки с полицейскими
В Челябинске с первого апреля закроют движение трамваев до областной больницы
До середины октября на Свердловском проспекте и Труда будут ремонтировать пути
15.12.2022
От ЧТЗ до Чурилово запустят трамвай и расширят один из аварийных перекрестков в микрорайоне
27.10.2022
В Челябинске отремонтировали около шести километров трамвайных путей
22.10.2022
Переезды и переходы на ремонтируемом участке Новороссийской мостят плиткой
20.06.2022
Трамвайные пути на Свердловском проспекте в Челябинске отремонтируют до конца года
«Худсовет» для молодёжи Челябинска – это классная классика
18.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
17.03.2023
В Магнитогорске стартовал чемпионат России по тайскому боксу
17.03.2023
Челябинская область готовится к «большой воде»
16.03.2023
Молодые солисты Москвы проведут в Челябинске «Худсовет»
16.03.2023