В Челябинске семьи росгвардейцев с особенными детьми получили помощь от благотворительного фонда

Две семьи сотрудников управления Росгвардии по Челябинской области получили помощь от благотворительного фонда «Бирюзовый».

Поддержал социальную акцию и начальник территориального управления Александр Ясинский.



Мероприятие проходило в рамках презентации планов по развитию благотворительного фонда на ближайшие годы и началось с вручения денежных средств на реабилитацию особенных детей и сертификатов в детские магазины двум семьям росгвардейцев.



«Нет ничего важнее помощи детям, это самое богоугодное дело», - обратился к представителям фонда Александр Ясинский.



Взаимодействие регионального управления Росгвардии и фонда «Бирюзовый» началось в 2019 году. С того момента совместно проведено множество социальных акций. Так, росгвардейцы стали на постоянной основе пополнять региональный банк донорской крови. На сегодняшний день более 300 человек сдали около 120 литров. Доброй традицией стало участие представителей ведомства и в благотворительных матчах по футболу, проводимых фондом. Собранные с команд средства идут на закупку необходимых средств для семей с детьми-инвалидами.



Представители фонда также поддерживают росгвардейцев, в чьих семьях воспитываются дети с нарушениями здоровья.