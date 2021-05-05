В Челябинске шестого мая пройдет генеральная репетиция парада Победы

В Челябинске завтра, шестого мая, с 16 до 19 часов на площади Революции будет проходить генеральная репетиция торжественного построения, посвященного празднованию Дня Победы.

На время репетиции военного парада, творческого эпилога и прохождения техники будет ограничено движение транспорта по проспекту Ленина на участке от улицы Цвиллинга до Елькина, сообщает пресс-служба администрации города.

На время перекрытия автобусы будут ходить следующим образом: №2 - Мехколонна - ж/д вокзал; №4 - Мамина – ж/д вокзал; №14 – ж/д вокзал - Тимирязева - Новосинеглазово; №64 – ж/д вокзал - Свободы - Братьев Кашириных - автобусный парк; №90с - ж/д вокзал - Тимирязева - сад «Кристалл»; №83 Сухомесово – ж/д вокзал.

Троллейбусы со стороны Ленинского и Тракторозаводского районов будут следовать на железнодорожный вокзал.

Маршруты троллейбусов №10, 17 и 26 со стороны Северо-Запада - до парка имени Гагарина.

Трамваи будут ходить, как обычно