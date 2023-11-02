В Челябинске сильно задержали рейс в Египет, в аэропорт выехали сотрудники прокуратуры

В Челябинске сегодня, второго ноября, сильно задержали вылет рейса в Шарм-эль-Шейх (Египет), в связи с чем в аэропорт выехали работники городской транспортной прокуратуры.

В телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры отмечается, что случилась длительная задержка рейса ZF 953 по маршруту Челябинск - Шарм-эль-Шейх авиакомпании «Azur Air».

Надзорное ведомство организовало в воздушной гавани южноуральской столицы мобильную приемную.

В настоящее время представитель авиакомпании проводит работу по размещению пассажиров в гостиницы Челябинска.

По расписанию самолет должен был вылететь в Египет в 03 часа 45 минут. Однако в реальности вылет произойдет не раньше половины первого дня.