02.11.2023
В Челябинске состоится юбилейный турнир по дзюдо памяти Петра Сумина
02.11.2023
Юный челябинский стрелок завоевал «бронзу» первенства России
02.11.2023
Всё для Победы! В стремлении помочь фронту в Челябинске объединились депутаты, ветераны и простые труженики
02.11.2023
Челябинцы возмущены до глубины души вырубкой деревьев возле ледовой арены «Трактор»
02.11.2023
Челябинские власти сообщили о подготовке к ликвидации свалки на берегу Карпова пруда
02.11.2023
Конференция для режиссеров театрализованных представлений и праздников пройдет в Челябинске
В Челябинске сильно задержали рейс в Египет, в аэропорт выехали сотрудники прокуратуры
25.09.2023
Игорь Курчатов: уральский след в науке: в Челябинске презентуют книгу о великом ученом
21.09.2023
Уральский супергерой Игорь Курчатов: в Челябинске сняли фильм о легендарном физике-атомщике
17.09.2023
В Челябинске состоится премьера полнометражной документальной драмы «Курчатов. Щит и меч холодной войны»
09.08.2023
История одного экспоната: в информационном центре «Маяка» до сих пор хранится личный фотоаппарат Игоря Курчатова
Ливневую канализацию Челябинска ждет масштабная реконструкция в течение десяти лет
01.11.2023
Жители коркинской Дубровки категорически не хотят жить рядом с асфальтовым заводом
31.10.2023
Жалобой жителей челябинского поселка на тяжелую жизнь заинтересовался Бастрыкин
31.10.2023
Валуны в Саду камней Челябинска «заговорили» с людьми
30.10.2023
В школах Челябинска начались каникулы
30.10.2023