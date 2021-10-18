В Челябинске скончалась ректор МИДИС

В понедельник, 18 октября, в Челябинске скончалась основатель и бессменный ректор Международного института дизайна и сервиса (МИДИС) Татьяна Усынина.

«Татьяна Васильевна всегда была творческим и неординарным человеком, смелым руководителем. Она одной из первых на Южном Урале взялась за развитие частного профессионального образования, подготовила множество высококлассных специалистов, на практике доказала, что интеграция бизнеса и науки – это то направление, которое обеспечит России и Челябинской области стабильное экономическое развитие», - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Татьяна Васильевна Усынина посвятила свою жизнь сфере образования, была членом совета ректоров вузов Челябинской области, Общественного совета по образованию и науке комитета по социальной политике Законодательного Собрания Челябинской области, членом Российского Союза ректоров.

Губернатор и правительство Челябинской области выражают глубокие соболезнования родным и близким Татьяны Васильевны. «Память о Татьяне Васильевне Усыниной навсегда останется в сердцах людей, знавших этого прекрасного человека», - отмечается в некрологе.