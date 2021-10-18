18.10.2021
ВТБ Мобайл запустил тариф для пенсионеров за 149 рублей в месяц
18.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на 19 октября
18.10.2021
В Челябинске скончалась ректор МИДИС
18.10.2021
В Копейске сжигают колонийский свинарник, где случилась вспышка африканской чумы
18.10.2021
В Челябинской области выросло число классов и групп, отправленных на карантин
18.10.2021
«Ростелеком» обеспечит круглосуточную техническую поддержку Всероссийской переписи населения
В Челябинске скончалась ректор МИДИС
Противопоказания для прививки от ковида и где южноуральцам получить медотвод
15.10.2021
Главный внештатный пульмонолог: Печально слышать, когда врач отговаривает от вакцинации
14.10.2021
Валерий Сундарев: Мы всегда оставляем место для джазового хулиганства
14.10.2021
В течение двух недель будут известны результаты экспертизы детской вакцины от ковида
13.10.2021
Мнение южноуральцев: Порядка нигде нет никакого, зато вакцинация принудительная
12.10.2021