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В Челябинске скончался один из организаторов хирургической службы медицины катастроф

Ушел из жизни хирург, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургии «Уральской государственной медицинской академии дополнительного образования», профессор кафедры хирургии факультета дополнительного профессионального образования «Южно-Уральского государственного медицинского университета» – Сергей Александрович Совцов. Ему было 70 лет.

Как сообщает минздрав, Сергей Александрович с 1992 по 2008 был главным хирургом региона. Выполнил свыше пяти тысяч операций.

Под его руководством в Челябинской области стали активно применяться методы малоинвазивной и эндоскопической хирургии. Сергей Александрович являлся одним из организаторов хирургической службы медицины катастроф.

Хирургическую операцию ведет профессор Сергей Александрович Совцов (1990 год)



Сергей Совцов автор более 300 работ в центральной и зарубежной печати, пяти монографий, 18 учебно-методических пособий и руководств для врачей, более 20 изобретений, патентов на новые способы оперирования, создание хирургического инструмента, методы обследования и лечения в хирургии, свыше 80 изобретательских и рационализаторских предложений в области изготовления медицинской техники.

Министерство здравоохранения Челябинской области, агентство выражают искренние соболезнования родным и близким большого специалиста и мудрого наставника - Сергея Александровича Совцова.

Источник фото в операционной: Государственный исторический музей Южного Урала