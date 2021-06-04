В Челябинске снова разыскивают горе-отца Толика

На улицах Челябинска появились трогательные послания в виде граффити на асфальте для некоего Толика. По тексту становится понятно, что три разные женщины ждут его в роддоме.

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Cтранные надписи, которыми сразу три женщины взывали к совести одного мужчины, наполнили улицы города еще полтора года назад. Тогда Рита, Наташа и Милана писали, что беременны от Толька. Теперь молодые мамы донимают его уже по другому вопросу. Судя по всему, дети наконец-то появились на свет, и теперь незадачливому горе-отцу придётся решать вопросы не только с выпиской, но и с уходом за детьми.

Оказалось, что надписи на асфальте – это напоминание зрителям телеканала ТНТ о выходе второго сезона сериала «Триада». По сюжету, жена Рита, любовница Наташа и танцовщица Милана одновременно рожают детей, и Толик становится отцом сразу четырёх малышек. Теперь перед ним стоит сверхзадача: помочь каждой из новоиспечённых мамочек и при этом не сойти с ума.

К своим ролям вернулся весь актерский состав первого сезона: Борис Дергачев, Любовь Аксенова, Дарья Мороз, Настя Калашникова, Ника Вайпер, Александр Пташенчук, Инга Оболдина, Лаура Пицхелаури, Тимофей Трибунцев и другие. Режиссером второго сезона стала Радда Новикова, ранее работавшая с креативным продюсером Дарьей Грацевич над сериалом «Интерны».

Смотрите новый сезон сериала «Триады» на ТНТ с 7 июня в 21:00.