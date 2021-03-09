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В Челябинске сняли видеоролик в поддержку подвергавшихся психологическому насилию женщин

«Я люблю себя, и уже мало кто сможет это поменять»: жители Челябинска сняли некоммерческий видеоролик в поддержку женщин, которые подвергались психологическому насилию.

Шесть женщин разной внешности и национальности объединяет то, что в отношении них происходит психологическое насилие со стороны партнера, общества или родителей из-за того, что они «какие-то не такие»: слишком толстая, неженственная, слишком низкая, некрасивая…

Шесть девушек стоят возле красного старого телефона из которого доносится одна и так же фраза мужским голосом с обвинительной интонацией: «Ты сама то себя видела». В ответ на эту фразу женский голос монотонно произносит по началу не всем понятные буквы и цифры Е2 - Е4, В1-В5… Впоследствии зритель понимает, что это обозначение ходов шахматных фигур.

Мужской голос на другом конце провода интонационно накаляет обстановку и в конце переходит на крик.

На протяжении всего видеоролика мимика лиц девушек меняется - от испуга до радости. Конечная фраза, произнесенная женским голосом: «Ферзь рубит пешку, объявляя королю мат» - говорит зрителю о том, что героини смогли противостоять буллингу (травле – прим.).

Автором идеи (а также режиссером и оператором) является Дарья Ярошенко, которая рассказала о себе следующее: «Мой рост 181 сантиметр - преимущество, которое в школе воспринималось, как уродство. Длинная девочка с открытым ртом - стойкая ассоциация со мной у одноклассников в начальной школе. «Чтоб твоей женой была Даша Ярошенко» - эти слова воспринимались, как страшное проклятие, среди нашего класса. Но это ничто по сравнению с тем, какому психологическому насилию подвергаются люди, особенно девушки, с более необычной внешностью».

А вот что говорит модель Анастасия Пяткова (снималась, кроме прочего, в клипах t-fest и Басты, в рекламе магазина Befreе): «...собственный класс очень сильно буллил меня из-за внешности. Все клички строились вокруг белых волос, бровей, ресниц и плохого зрения. Из-за этого я дико комплексовала до окончания школы, поэтому часто пыталась скрыть свою особенность за макияжем и окрашиванием волос.

Забавный факт: когда я красила волосы в фиолетовый или розовый, на меня смотрели гораздо реже, чем с моим натуральным цветом. Всё изменило поступление в МГГЭУ, там начался мой звездный час. В университете никто ни разу не сказал ничего по поводу моей внешности, я даже наоборот стала своего рода звездой, потому что меня знали - если не все, то большая часть тех, кто ходил в университет… А еще меня поддерживали и продолжают поддерживать мои прекрасные одногруппники, которые помогли мне принять себя.

Сейчас я без неприязни вспоминаю школьный период и понимаю, что всё это было просто глупостью. Я приняла свою внешность и мне больше не нужно скрываться за косметикой и краской для волос, я люблю себя и мало кто уже сможет это поменять. Самое главное, что в этом меня поддерживала еще и моя семья, которая никогда не оставляла меня даже в самые тяжелые времена жесткой травли...»

«Главная цель этого видеоэксперимента - напомнить женщинам об их самобытности, о том, что они не обязаны соответствовать каким-либо канонам красоты и чужим ожиданиям. О том, что каждая из женщин может противостоять любому - как физическому, так и психологическому – насилию», - отметила Дарья Ярошенко.

По ее словам, в съемках видеоролика приняли участие около десяти жителей Южного Урала.

Соавтор идеи: Екатерина Пруденко

Звук: Артем Краснов

Свет: Илья Ефимов

Модели: Ирина Оноприенко, Дарина Клушева, Валерия Старикова, Юлия Абдрахманова, Анастасия Пяткова, Шанселвъ Нгалибаки Пебу.