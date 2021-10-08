В Челябинске собрались Необыкновенные люди со всей России

В Челябинске с седьмого по 10 октября проходит Всероссийский форум инклюзивного творчества, который организован Клубом для молодежи с инвалидностью и волонтеров «Наше место». Его участниками станут молодые люди с ограниченными возможностями здоровья, родители «особенных» детей, волонтеры, специалисты НКО из Челябинска и Челябинской области. Принимает форум и победителей Всероссийского конкурса «Необыкновенные люди», прошедшего этой весной.

«Программа очень насыщенная, - рассказывает художественный руководитель проекта Павел Корчагин. - За четыре дня пройдет два концерта и полтора десятка дискуссий, тренингов и мастер-классов. Спикеры съехались к нам со всей страны».

В числе спикеров стендап-комик, участник проектов StandUp, «Открытый микрофон» на ТНТ Сергей Детков, координатор отдела трудоустройства Общественной организации «Перспектива» Ада Григорьева, директор Театра неслышащих актеров «Недослов» Сергей Бидный, директор Самарской региональной молодежной общественной организации «Инклюзивный клуб добровольцев» Алексей Транцев, директор по развитию АНО «Центр творческих проектов «Инклюзион» Татьяна Медюх.

Помимо образовательной части участников форума ждут творческие встречи со звездными гостями и мастер-классы, которые проведут хореограф шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ Александр Тронов, актер театра «Недослов» Алексей Знаменский, музыкальный руководитель Интегрированного театра «Круг II» Екатерина Аксенова.

Форум станет итогом Всероссийского проекта инклюзивного творчества «Необыкновенные люди». Весной в онлайн-конкурсе приняли участие 670 человек с инвалидностью, инклюзивных коллективов из России и стран ближнего зарубежья. Победители конкурса, а это 13 представителей в творческих направлениях Танец, Театр, Жестовое пение, Вокал, Инструментальное искусство, «Моя история успеха» были приглашены в Челябинск. Они выступят на одной сцене в совместных номерах с пианистом, джазовым импровизатором и певцом Олегом Аккуратовым, актёром, певцом, шоуменом и телеведущим Стасом Ярушиным, хореографом проекта «Танцы» на ТНТ, хореографом и режиссером Александром Троновым.

Концерты пройдут восьмого и 10 октября в ДК Железнодорожников.

Программа:

8 октября

14:00 -15.30

Бизнес-отель «ПаркСити»

Дискуссия «Вектор развития инклюзивного искусства в России».

Среди участников – Сенатор Российской Федерации, член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Маргарита Павлова, первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Альфредовна Гехт, директор по развитию АНО «Центр творческих проектов «Инклюзион» Татьяна Медюх (г. Москва), директор Театра неслышащих актеров «Недослов» Сергей Бидный (г. Москва), директор АНО «Лига мечты» Наталья Белоголовцева.

15:30-17.00

Бизнес-отель «ПаркСити»

Танцевальный мастер-класс хореографа телепроекта «Танцы» на ТНТ Александра Тронова

19:30-21.00

ДК Железнодорожников

Кавер-концерт «Стас Ярушин feat Необыкновенные люди». На сцене выступят победители Всероссийского проекта инклюзивного творчества - талантливая молодежь с инвалидностью и Стас Ярушин с музыкантами проекта «МУЗLOFT».

9 октября

14:00-15.15

Бизнес-отель «ПаркСити»

Дискуссия «Продвижение бренда артиста с ОВЗ: каналы и инструменты».

Среди участников –– стендап-комик, участник проектов StandUp, «Открытый микрофон» на ТНТ Сергей Детков.

15:30-16.30

Бизнес-отель «ПаркСити»

Творческая встреча с актёром, певцом, шоуменом и телеведущим Стасом Ярушиным

10 октября

11:00-12.30

Бизнес-отель «ПаркСити»

Интерактивная площадка: «Родители «особенных» детей: где искать помощь и поддержку».

Модератор- уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко. Среди спикеров - Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина, Председатель Комитета социальной политики Челябинска Лариса Мошкова

16:00 -16.45

Бизнес-отель «ПаркСити»

Творческая встреча с пианистом, джазовым импровизатором и певцом Олегом Аккуратовым

18:00 – 19.30

ДК Железнодорожников

Гала-концерт проекта «Необыкновенные люди». Ведущий - С. Ярушин. В программе номера от А. Тронова, выступление О. Аккуратова вместе с талантливой молодежью с инвалидностью со всей России.