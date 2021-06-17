В Челябинске сообщили об отключении светофоров на Комсомольском проспекте

В Челябинске сообщили об отключении 17-го июня светофоров на двух перекрестках.

Как отмечает телеграм-канал городского комитета дорожного хозяйства, с девяти до 11-ти утра не будут работать светофорные объекты на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Молдавской.

С 14-ти до 16-ти отключат светофоры на перекрестке Комсомольский проспект – улица Чичерина.