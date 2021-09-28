В Челябинске состоится Всероссийский день ходьбы

Второго октября в Челябинске на территории «Сада Победы» состоится одно из крупнейших физкультурных мероприятий, проводимых Олимпийским комитетом России – Всероссийский день ходьбы-2021.

Спортивное мероприятие будет посвящено 90-летнему юбилею всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В этот день на старт выйдут около 20 000 любителей спорта.

Как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне, Всероссийский День ходьбы – крупнейшее спортивно-массовое мероприятие, которое проводит Олимпийский комитет России в рамках своей программы содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна». Ежегодно в Международном дне ходьбы участвуют более 12 миллионов человек из 150 стран.

Основная цель мероприятия – популяризация ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, а также пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. В этом году в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе было принято решение о проведении только спортивных заходов.