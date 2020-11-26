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В Челябинске состоялся полуфинал Всероссийского молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!»

В Челябинске прошел полуфинал молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Мероприятие было организовано в очно-заочном формате с участием студентов, показавших наилучшие результаты в отборочном этапе. Всего в полуфинале приняли участие 98 студентов.

Основная цель Кубка по менеджменту «Управляй! »– дать возможность студентам сделать шаг к профессиональному росту и обеспечить социальный лифт талантливой молодежи.

В этом году впервые был использован новый формат соревнований: команды формировались из участников сразу с нескольких оффлайн и онлайн точек из различных городов, тем самым обеспечивая безопасность проведения мероприятия.

Участники соревнований с помощью специального бизнес-симулятора пробовали себя в роли руководителей виртуальной компании, и в условиях, максимально приближенных к реальным, принимают стратегические решения для ее развития. Цель соревнований – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда.

В процессе соревнований студенты проверили свою способность управлять виртуальной компанией в команде от трех до пяти человек. Участники каждый игровой период принимали по 75 управленческих решений и занимались планированием пяти ключевых бизнес-показателей компании. В процессе принятия решений студентов оценивали приглашенные эксперты из крупнейших компаний-работодателей страны по трём основным критериям: лидерство, коммуникация и командообразование.

В процедуре оценки лидерских компетенций студентов приняли участие представители ведущих компаний-работодателей федерального уровня, а также представители крупных региональных работодателей и региональных органов власти.

«Кубок – один из примеров интегрированных инструментов, который заметно может усилить практическую ориентацию учебного процесса и его междисциплинарный характер, оценить владение практически востребованными компетенциями, а также обеспечить более тесный контакт с потенциальными работодателями и дать студентам импульс к началу карьеры», - напомнил руководитель Уральского территориального управления Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Игорь Манжуров.

Теперь полуфиналистам необходимо пройти тест на управленческий потенциал и тест на эмоциональный интеллект и когнитивные способности.