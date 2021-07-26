В Челябинске Союз добровольцев России проведет круглый стол по поддержке инвалидов

В Челябинске 30-го июля «Союз Добровольцев России» организует круглый стол по вопросам реализации программы президента РФ «Доступная среда».

В повестке мероприятия – обсуждение возможностей поддержки людей с инвалидностью. В частности, разговор пойдет о технических средствах реабилитации инвалидов, в том числе детей, помощи инвалидам с онкологическими заболеваниями, инвалидам локальных войн, привлечении добровольцев к работе с малоимущими и маломобильными группами населения.

Также речь будет вестись о программе переселения людей с ограниченными возможностями здоровья из недоступного в доступное жилье, льготах для обществ инвалидов при трудоустройстве людей с инвалидностью.

К участию в круглом столе приглашены губернатор Челябинской области Алексей Текслер, вице-спикер Госдумы РФ Сергей Миронов (будет организована видеосвязь с Москвой), уполномоченный по правам человека Челябинской области Юлия Сударенко, прокурор региона Карен Габриелян, председатель областного Заксобрания Владимир Мякуш, глава Челябинска Наталья Котова, председатель челябинской городской Думы Андрей Шмидт.

В работе круглого стола примут участие председатель челябинской областной организации «Инвалиды войны» Владимир Кузнецов, председатель челябинского областного отделения Всероссийского общества глухих Евгений Безруков, председатель челябинского регионального отделения Всероссийского общества слепых, представители Союза добровольцев России и благотворительных фондов.

Южно-Уральский технологический университет (Челябинск, улица Комсомольский проспект, 113-А, конференц-зал). Начало в 14 часов.