В Челябинске созданы передвижные пункты полиции для информирования населения о необходимости соблюдения режима самоизоляции

Полицейские продолжают ловить жителей Челябинска, которые не соблюдают режим самоизоляции и спокойно разгуливают по улицам города. В связи с этим, было принято решение о создании передвижных пунктов полиции, нацеленных на информирование населения о необходимости соблюдения режима карантина. В областном центре таких семь.

Сотрудники полиции Челябинска в ежедневном режиме осуществляют патрулирование городских парков, скверов, улиц и других общественных мест. С горожанами стражи порядка проводят профилактические разъяснительные беседы о необходимости соблюдения режима самоизоляции, раздают агитационные листовки и просят людей не выходить на улицу без крайней необходимости.

"Однако, многие пренебрегают мерами предосторожности и не соблюдают рекомендованный режим самоизоляции. В связи с чем, полицейскими принято решение о создании передвижных пунктов полиции, нацеленных на информирование граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции и выявления лиц, нарушающих предписанный им режим изоляции, в жилом массиве и местах скопления граждан", - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Сегодня на территории города Челябинска функционируют семь передвижных пунктов полиции, сотрудники каждого из них оснащены планшетными компьютерами с доступом к базе данных лиц, которым предписан режим изоляции сроком на 14 дней.

Кроме того, для информирования населения о введенных ограничениях сотрудниками полиции организованно оповещение через сигнальные громкоговорящие устройства. Стражи правопорядка по громкой связи напоминают гражданам о соблюдении режима самоизоляции и рекомендуют без крайней необходимости не выходить из дома.

Напомним, 31 марта, губернатором региона Алексеем Текслером подписано распоряжение, обязывающее граждан находиться по месту прописки или пребывания и воздерживаться от выхода на улицу без крайней необходимости. Исключением являются случаи обращения за экстренной (медицинской) помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. Допускается передвижение по улицам для осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии с распоряжением. Выход из дома также допускается при необходимости следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не была ограничена, выноса отходов и выгула домашних питомцев на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания). Согласно документу, в общественном месте южноуральцам следует соблюдать социальную дистанцию (не менее 1,5 метра друг от друга).

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области