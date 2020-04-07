ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске созданы передвижные пункты полиции для информирования населения о необходимости соблюдения режима самоизоляции

Общество
Сегодня, 12:18

Полицейские продолжают ловить жителей Челябинска, которые не соблюдают режим самоизоляции и спокойно разгуливают по улицам города. В связи с этим, было принято решение о создании передвижных пунктов полиции, нацеленных на информирование населения о необходимости соблюдения режима карантина. В областном центре таких семь.

Сотрудники полиции Челябинска в ежедневном режиме осуществляют патрулирование городских парков, скверов, улиц и других общественных мест. С горожанами стражи порядка проводят профилактические разъяснительные беседы о необходимости соблюдения режима самоизоляции, раздают агитационные листовки и просят людей не выходить на улицу без крайней необходимости.

"Однако, многие пренебрегают мерами предосторожности и не соблюдают рекомендованный режим самоизоляции. В связи с чем, полицейскими принято решение о создании передвижных пунктов полиции, нацеленных на информирование граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции и выявления лиц, нарушающих предписанный им режим изоляции, в жилом массиве и местах скопления граждан", - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

 

Сегодня на территории города Челябинска функционируют семь передвижных пунктов полиции, сотрудники каждого из них оснащены планшетными компьютерами с доступом к базе данных лиц, которым предписан режим изоляции сроком на 14 дней.

Кроме того, для информирования населения о введенных ограничениях сотрудниками полиции организованно оповещение через сигнальные громкоговорящие устройства. Стражи правопорядка по громкой связи напоминают гражданам о соблюдении режима самоизоляции и рекомендуют без крайней необходимости не выходить из дома.

Напомним, 31 марта, губернатором региона Алексеем Текслером подписано распоряжение, обязывающее граждан находиться по месту прописки или пребывания и воздерживаться от выхода на улицу без крайней необходимости. Исключением являются случаи обращения за экстренной (медицинской) помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. Допускается передвижение по улицам для осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии с распоряжением. Выход из дома также допускается при необходимости следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не была ограничена, выноса отходов и выгула домашних питомцев на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания). Согласно документу, в общественном месте южноуральцам следует соблюдать социальную дистанцию (не менее 1,5 метра друг от друга).

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Отправить новость
Происшествия
13.02.20 13:42
В Копейске в маршрутке пьяный дебошир, вооруженный вилкой, бросался на пассажиров
Происшествия
23.01.20 16:52
В Снежинске подростки готовились взорвать школу
Общество
23.01.20 13:35
На помощь полицейским Челябинска пришел «Студенческий десант»
Происшествия
14.01.20 11:00
В Кизильском районе вооруженные рецидивисты напали на таксиста
Сегодня, 11:15
За сутки в Челябинской области зарегистрирован один случай коронавируса и 2 условно положительных
Сегодня, 10:48
В Златоусте произошел резкий скачок цен на лимон и имбирь. Разбирается УФАС
Вчера, 19:16
У южноуральцев появился еще один повод остаться дома
Вчера, 18:41
Текслер – главам и работодателям о зарплате: Не вздумайте резать
Вчера, 18:34
Нуждающиеся одинокие мамы в Челябинской области получат единовременное пособие
Вчера, 16:52
Ирина Гехт объяснила причины смерти помощника судьи и рассказала про состояние Зюся
Вчера, 16:00
У пресс-секретаря губернатора обнаружили коронавирус
Вчера, 15:17
Челябинских подрядчиков попросили помочь медикам и соцработникам с уборкой территорий
Вчера, 14:33
Текслер ответил на вопросы по борьбе с коронавирусом
Вчера, 13:46
В Челябинской области за три месяца родилось восемь тысяч малышей
Общество
Сегодня, 12:27
Семьи Челябинской области с детьми в возрасте от 3 до 7 лет начнут получать новое пособие
Общество
Сегодня, 12:36
Медики Челябинской области получат доплаты за работу с пациентами с коронавирусом и с подозрением на эту инфекцию
Новости
Сегодня, 12:00
Происшествия
Школьницу из Чебаркульского района представят к награде за спасение детей
Сегодня, 11:24
Общество
Военкомат Челябинской области открыл горячую линию по вопросам призыва
Сегодня, 10:48
Общество
В Златоусте произошел резкий скачок цен на лимон и имбирь. Разбирается УФАС
Вчера, 18:20
Политика
В Челябинске вынесен приговор убийцам, которых полиция искала больше десяти лет
Вчера, 16:55
Происшествия
В Кусе будут судить отца, который выгнал на мороз раздетой 8-летнюю дочь
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 11:24
Общество
Военкомат Челябинской области открыл горячую линию по вопросам призыва
Сегодня, 10:48
Общество
В Златоусте произошел резкий скачок цен на лимон и имбирь. Разбирается УФАС
Вчера, 15:17
Общество
Челябинских подрядчиков попросили помочь медикам и соцработникам с уборкой территорий
Вчера, 13:46
Общество
В Челябинской области за три месяца родилось восемь тысяч малышей
Вчера, 13:16
Общество
Котова возмутилась тем, что в Челябинске открыли для посещения школьные стадионы
Теги
ГУ МВД России по Челябинской области
самоизоляция
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика