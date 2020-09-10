В Челябинске спасли бродячего кота с горлышком от стеклянной банки на шее

В Челябинске зоозащитники из «Гуманного отлова» спасли бродячего кота, на шею которого, словно удавка, было «надето» горлышко от стеклянной банки.

О благополучном исходе операции по спасению четвероногого сообщил руководитель «Гуманного отлова» Владимир Шиленко. Благодаря стараниям неравнодушных горожан жизни и здоровью котика больше ничего не угрожает.

Владимир Шиленко рассказал следующее:

«В районе улицы Елькина котейка угодил в ловушку. Желание съесть что-то вкусное из литровой банки закончилось тем, что парень застрял внутри нее. Каким-то образом коте удалось разбить банку, но вот горлышко из стекла осталось на нем. Кот был неручной и к себе не подпускал. С помощью котоловки нам удалось отловить парня. А потом, чтобы он не травмировал себя, пришлось «подгрузить» его релаксантом. В итоге стеклянный ошейник был снят, а котя доставлен в больницу, где его кастрируют и обработают от паразитов. После всех процедур и нескольких дней стационара котейка будет выпущен обратно».

Подписчики сообщества «Гуманный отлов» в ВКонтакте были счастливы прочитать хорошую новость. Челябинцы благодарят зоозащитников за их добрые дела.

О попавшем в беду коте спасители животного узнали от жительницы Советского района, чья знакомая днем ранее, восьмого сентября (бело-рыжий бродяга был освобожден от стеклянного «ошейника» девятого числа) пыталась поймать его, но не смогла. Расстроенная горожанка, не сумевшая помочь хвостатому страдальцу, не спала всю ночь, переживая за его судьбу.

К счастью, в Челябинске есть «Гуманный отлов», на счету которого – не один десяток спасенных жизней кошек и собак. Повезло и бездомному мурлыке.

Так как дома и любящих хозяев у него нет, может, кто-то в городе-миллионнике захочет исправить ситуацию и взять бродягу себе.