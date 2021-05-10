В Челябинске спасли малышку, у которой была большая опухоль в сердце

Врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Челябинска и Челябинской областной детской клинической больницы спасли маленькую девочку, у которой на сердце было огромное новообразование.

Как сообщили в Челябинской областной детской клинической больнице (ЧОДКБ), полугодовалая Варя плохо прибавляла в весе и у малышки была одышка. Родители обратились к педиатру, который направил к кардиологу.

ЭхоКГ показала гиперэхогенное образование в полости левого желудочка его размер составлял пять сантиметров. Новообразование было практически в два раза больше, чем сам желудочек.

«Это достаточно редкий клинический случай, на моей практике такое большое новообразование размером пять сантиметров я вижу впервые (для сравнения конечный диастолический размер левого желудочка составляет 3,5 сантиметра), - рассказала заведующая отделением кардиологии и ревматологии ЧОДКБ, главный внештатный детский кардиолог министерства здравоохранения Ольга Сударева. - Опухоль занимала всю полость левого желудочка. Крови деваться было некуда, формировалась сердечная недостаточность у ребенка».

Специалисты ЧОДКБ провели полное обследование девочки и затем отправили малышку в федеральный кардиоцентра, где специалисты успешно провели уникальную операцию на сердце.

После операции ребенок вернулся в ЧОДКБ. Необходимо было скомпенсировать сердечную недостаточность, потому что во время операции пришлось удалить часть мышцы сердца.

На сегодня маленькая Варя выписана домой, но лечение еще не закончено. Вскоре ей предстоит пройти контрольное обследование у кардиологов ЧОДКБ.

Фото: ЧОДКБ