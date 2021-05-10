10.05.2021
В Челябинске спасли малышку, у которой была большая опухоль в сердце
09.05.2021
Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 61 тысячу
09.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на 10-11 мая
09.05.2021
Найдено тело рыбака, пропавшего неделю назад на Шершневском водохранилище
08.05.2021
Символ трудового могущества Южного Урала разваливается
08.05.2021
Площадь Революции в Челябинске подготовили к параду Победы
В Челябинске спасли малышку, у которой была большая опухоль в сердце
30.03.2021
Врачи ЧОДКБ поддерживают строительство нового корпуса в бору, но не все этому верят
18.03.2021
Три челябинские больницы получат наборы для экспресс-тестирования на ковид
10.03.2021
Названы сроки и объемы инвестиций в строительство детского хирургического корпуса в бору Челябинска
03.02.2021
О решении суда по границам Челябинского бора: Любой лес можно восстановить, а где взять саженцы детей
Южный Урал празднует Великую Победу
08.05.2021
В Челябинске состоялась генеральная репетиция Парада Победы
06.05.2021
Вахта Памяти: в Челябинске заступает на пост почетный караул школьников
05.05.2021
Соглашение подписано: Челябинская область будет тесно сотрудничать с республикой Калмыкия
04.05.2021
Православные челябинцы встретили Пасху Христову
02.05.2021