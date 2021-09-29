В Челябинске стартовал Второй Форум глав регионов государств-членов ШОС

Сегодня, 29 сентября, в Челябинске проходит Второй Форум глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Старт форуму дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Утром участники собрались в неформальной обстановке на бизнес-завтрак в рамках которого состоялось заседание Национальной части РФ форума.

С приветственным словом к участникам Форума обратился Алексей Текслер. «Вы знаете, что недавно в Душанбе состоялось юбилейная, двадцатая, конференция стран ШОС, где обсуждался вопрос проведения на постоянной основе Форума глав регионов. Это инициатива Челябинской области, и первый форум мы провели в заочном формате в прошлом году. Опыт был успешным, и наши лидеры – главы стран ШОС - положительно оценили организацию. В итоговой резолюции они одобрили постоянное проведение Форума. Но мы пошли дальше и предложили на постоянной основе создать российскую часть Форума», - рассказал губернатор Челябинской области.

Так, для дальнейшего развития Форума глав регионов государств-членов ШОС Министерство иностранных дел России одобрило создание Национальной части Российской Федерации в Форуме, состоящей из 3-5 регионов. Национальная часть - это региональная структура, в состав которой входят главы субъектов РФ и представляют в Форуме интересы страны и своего субъекта в сфере торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического, культурно-гуманитарного межрегионального сотрудничества.

«Нам нужна кооперация промышленная, логистическая, в сфере сельского хозяйства, у нас потрясающие взаимные туристические возможности, культурный и образовательный потенциал взаимодействия, - отметил Алексей Текслер. - Мы можем вместе выходить на международную арену и продвигать все те инициативы, кооперационные возможности, которые у нас есть». Глава Челябинской области добавил, что заседания Национальной части РФ на Форуме должны сопровождаться выставками и вовлекать представителей бизнеса во всех сферах.

В режиме видеоконференцсвязи к заседанию подключился Специальный представитель Президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов. Свои регионы презентовали представители Астраханской, Омской, Курганской, Самарской областей.

В рамках форму также состоялась встреча Алексея Текслера и заместителя генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антона Серикова, на которой обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, реализации совместных проектов.

«Хочу отметить, что «Россия – страна возможностей» – это мощная платформа для самореализации молодых людей в самых разных сферах: от цифровой экономики до политики», - отметил Алексей Текслер.

Алексей Текслер отметил, что в следующем году в регионе состоится «Российская студенческая весна 2022» среди учащихся образовательных организаций среднего профессионального образования. По мнению губернатора, на этой площадке молодежи со всей страны будет предоставлена возможность проявить себя и реализовать различные проекты. Алексей Текслер поддержал идею проведения на площадках «Студенческой весны» конференции, посвященной креативной индустрии.

С 25 октября по 5 ноября 2021 года в южноуральской столице пройдут полуфиналы Всероссийского конкурса «Твой ход» среди студентов УрФО.

С 19 по 22 ноября 2021 года в Челябинске пройдут хакатоны и лекции по искусственному интеллекту. Их посетят студенты технических вузов, учащиеся старших классов, абитуриенты, программисты, дизайнеры, инженеры и аналитики.

Также Антон Сериков предложил реализовать в Челябинской области еще ряд флагманских проектов платформы: «Цифровой прорыв», «Мастера гостеприимства» и «Учителя будущего».

«В целом все эти направления интересные. Будем взаимодействовать по всем», - подытожил губернатор.

В рамках форума также проходит панельная сессия «Роль регионов в развитии логистических маршрутов на территории государств-членов ШОС». В ней принимают участие представители российских регионов (Астраханская область, Омская область, Самарская область) и представители стран ШОС - Китай, Таджикистан, Пакистан, Индия.

«Логистическая инфраструктура - необходимое условие для развития национальной экономики, перехода ее на инновационный путь развития. Перспективы развития территории в большой степени зависят именно от состояния логистической инфраструктуры регионов. Важнейшими элементами региональной инфраструктуры являются автомобильный и железнодорожный транспорт и, конечно же, дороги, которые обеспечивают республиканские и международные связи территорий региона», - отмечает миндортранса региона.

В этом году исполняется 20 лет со дня образования ШОС. «Эпидемия коронавируса - небывалый вызов для экономики стран. Повышение транспортной - логистического потенциала должно сыграть важную роль для её возрождения. Считаю, что развитие автомобильных и железных дорог - первоочередная задача для стран содружества ШОС. И благодарю всех за взаимное доверие и уважения культур между нашими странами», - заявил на форуме Ян Ченлянь, заместитель Начальника департамента коммуникации и транспорта Синьцзян - Уйгурского автономного района КНР.

Член провинциальный ассамблеи Пенджаба, Пакистан Васик Кайюм Аббаси, уверен, что нынешний форум повысит роль транспортных инноваций. «Наш слоган - ШОС без границ, который откроет новые транспортные коридоры и начнёт диверсификацию системы транспортных маршрутов, - отметил Васик Кайюм Аббаси. - Давайте станем поколением, которое будет совместно разрабатывать высокие стандарты в этнических, социально-экономических и научных областях. Меньше слов, больше дела - вот требование сегодняшнего дня».

ФОТО: пресс-служба губернатора Челябинской области и пресс-служба миндортранса региона