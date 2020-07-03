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В Челябинске стартовала акция «Россия, покупай отечественное!»

Общество
Сегодня, 16:11

В период выхода всей страны  из режима самоизоляции промышленные предприятия Челябинской области начинают движение «Россия, покупай отечественное!». На сегодняшний день акцию поддержали около десяти промышленных предприятий, а также региональное правительство, минпром и фонд поддержки предпринимателей.

Как рассказали ИА «Урал-пресс-информ» в пресс-службе предприятия ЗАО «Эмис», стоявшего у истоков этого движения, цель акции - заявить о своей компании и призвать поддержать отечественных производителей реальными заказами, покупкой российских товаров и направлением спроса на внутреннее потребление.

На своих официальных сайтах, на площадках в социальных сетях  и на Youtube-каналах предприятия размещают видеоролики с хэш-тегом #ПокупайОтечественное. Героями этих роликов стали как руководители заводов, так и простые рабочие, которых волнует судьба своих заводов и сохранение рабочих мест в период кризиса. 

«Что будут делать россияне после самоизоляции и полной отмены режима повышенной готовности? На что они будут жить, куда они пойдут: в магазин или на биржу труда? Это зависит от нас!» - считают в приборостроительной компании «ЭМИС», которая, как и многие другие российские предприятия,  конкурирует на отечественном рынке с глобальными импортными производителями контрольно-измерительных приборов.

«Не всегда импортное лучше, чем российское. За последние пять лет многие отечественные производители, такие как мы, выросли и в техническом плане, и в технологическом оснащении, и в качестве! В текущей ситуации приобретает значение, куда мы платим деньги, у кого мы покупаем продукцию? Наши деньги должны давать работу нашим людям и нашим заводам!» - заявил руководитель ЗАО «ЭМИС» Константин Александровский.

По его словам, реальным драйвером экономики в условиях нефтяного кризиса и последствий COVID-19 станут не бюджетные дотации и субсидии, а направление спроса на внутреннее потребление.

Присоединиться к движению «#ПокупайОтечественное» может любой российский производитель. Для этого нужно снять видеоролик с призывом: «Покупай отечественное!»  и разместить его на своих Интернет-ресурсах с хэш-тегом  #ПокупайОтечественное.

В социальных сетях создана группа движения.

 

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