В Челябинске стартовала ежегодная акция «Подарим Новый год детям»

С сегодняшнего дня, 15 декабря, дети Челябинской области начнут получать новогодние подарки в рамках ежегодной акции «Подарим Новый год детям». Во все территории региона уже отправлено больше 100 тонн новогодних сладостей. В каждом сундучке – шоколад, конфеты и игрушки.

Как сообщает минсоц области, губернаторские подарки - сундучки со сладостями - раздадут более 177 тысячам ребят в возрасте от одного года до 15 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, ребята из малообеспеченных семей, дети погибших военнослужащих и другие категории.

С 15 декабря учреждения соцзащиты начнут приглашать родителей или попечителей за подарками. Многим детям новогодние презенты будут вручены лично – на новогодних и рождественских елках губернатора Челябинской области.

Свыше 1000 подарков закуплены для ребят, которые страдают заболеваниями, требующими специализированного питания. Для них подготовлены специализированные кондитерские изделия, наборы кубиков и настольные игры.

С нетерпением ждут праздника и гости «Необыкновенных елок». Всего для проекта министерством социальных отношений Челябинской области приобретено две тысячи новогодних сундучков и наборов кристаллов.