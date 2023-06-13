В Челябинске стартует второй этап гидравлических испытаний

Во вторник, 13 июня, в Челябинске начинается второй этап гидравлических испытаний. Продлится он две недели - до 27 июня.

Второй этап опрессовок пройдёт в пяти районах Челябинска. Под временное ограничение горячего водоснабжения попадут: 1193 многоквартирных дома, 70 дошкольных, 63 учебных и 23 лечебных учреждений.

Проверка проводится в соответствии с обязательным требованием Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 6.2.13. «В процессе эксплуатации все тепловые сети должны подвергаться испытаниям на прочность и плотность для выявления дефектов».

Ознакомиться со списком домов и контурами испытаний можно на официальном сайте АО «УСТЭК-Челябинск» в разделе «Гидравлические испытания».