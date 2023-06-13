13.06.2023
В Челябинске ограничат движения на ряде участков в связи с проведением ремонтов
13.06.2023
Жители Челябинска сегодня могут услышать похожие на взрывы звуки
13.06.2023
В Челябинске стартует второй этап гидравлических испытаний
12.06.2023
Прокуратура проверит сообщения о давке в «Орлане», курсирующем между Челябинском и Екатеринбургом
12.06.2023
В ДТП в Челябинской области погибло шесть человек, в том числе трое детей
12.06.2023
В Магнитогорске загорелся частично расселенный дом, жителям предложено временное жилье
В Челябинске стартует второй этап гидравлических испытаний
09.06.2023
В Челябинске до конца июня закроют движение по улице Островского
29.05.2023
В Челябинске реконструируют и спрячут под землю теплосети на Братьев Кашириных
26.05.2023
Челябинцы будут оплачивать вывоз коммунальных отходов по единой квитанции
28.04.2023
В Челябинске на 2,5 месяца ограничат движение транспорта по улице Танкистов
Губернатор, спикер, митрополит и путешественник поздравляют южноуральцев с днем России
12.06.2023
В Челябинскую область поступила порция северного воздуха
11.06.2023
На мысе озера Тургояк открыли стелу «Альбатрос»
10.06.2023
Текслер: В связке науки, бизнеса и власти мы ускорим технологическое развитие нашей страны
09.06.2023
Исторический музей Южного Урала показал «Силу в правде» Совету Федерации
09.06.2023