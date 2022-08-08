08.08.2022
В Челябинске стартует завершающий этап опрессовок
08.08.2022
Открытые люки в Челябинске обернутся административными делами
07.08.2022
На Таганае сорвавшимся с горы камнем травмирована шестилетняя девочка
07.08.2022
Пожарные тушили баню на берегу озера Тургояк
07.08.2022
На 12 миллионов рублей два южноуральца «развели» предприятия России
07.08.2022
На трассе М-5 пассажирский автобус с туристами попал в аварию
В Челябинске стартует завершающий этап опрессовок
21.06.2022
Чурилово, Федоровка и ЧВВАКУШ в июле останутся без горячей воды
14.06.2022
Пять районов Челябинска две недели проведут без горячей воды
13.05.2022
В Челябинске стартуют опрессовки теплосетей
07.05.2020
Горячую воду в Челябинске отключат 19 мая
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
03.08.2022
«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ
02.08.2022
Сотрудники ФСБ совместно с СК задержали еще одного южноуральского экс-следователя
01.08.2022
Кадровые перестановки в администрации Челябинска
01.08.2022