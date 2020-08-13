В Челябинске столичные эксперты заглянут внутрь старого дуба на Барбюса

В Челябинск с уникальными приборами для исследования двух деревьев приедут специалисты Центра древесных экспертиз из Москвы.

Столичные специалисты посетят Челябинск в рамках всероссийской программы «Деревья - памятники живой природы».

Объектами их изучения станут старый дуб, растущий на Барбюса, 20, и даурская лиственница, местом жительства которой является проспект Ленина, 62-А.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, обследование состоится 20-го августа. С помощью уникального прибора «Резистограф» новейшей модели эксперты заглянут внутрь деревьев (в прямом смысле).

В соответствии с регламентом всероссийской программы «Деревья - памятники живой природы», отобранные с помощью приростного бурава образцы древесины (керны) будут отправлены в дендрохронологическую лабораторию Центра древесных экспертиз «Здоровый лес» для определения точного возраста дерева.

На основании полученных данных специалисты подготовят полный отчет о состоянии челябинских растений с рекомендациями по уходу за ними, который передадут руководству региона и разместят в свободном доступе на сайт программы.

Эксперты НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» предоставят по технологии диагностики состояния деревьев свои комментарии.