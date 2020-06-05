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В Челябинске тигренок, живущий на фасаде дома, скоро встретится с мамой

Общество
Сегодня, 10:12

В Челябинске тигренок, живущий на фасаде дома по проспекту Победы, скоро встретится с мамой - краснокнижной Белой Тигрицей.

Полосатый хищный котенок появился здесь летом прошлого года, сейчас команда известных художников Ассоциации "Граффити Россия" начала рисовать маму-кошку, чтобы тигренок не скучал в одиночестве.

Долгожданное граффити появится на фасаде соседнего дома - №160-А, рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Художники, которым предстоит большая работа, отмечают, что в нее заложен глубокий смысл: природу нужно беречь.

"Также нам хотелось донести мысль, что каждый ребенок должен расти в любви и семье. Как наш тигренок с мамой", - поделились граффитисты.

Поддержку художникам оказывает регоператор капремонта.

 

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