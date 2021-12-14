В Челябинске торговцы елками создают опасные ситуации на дорогах, заявили сегодня, 14-го декабря, в городской ГИБДД.

Как отмечают в Госавтоинспекции, чтобы привлечь внимание к хвойным деревьям и, соответственно, продать их побольше (да побыстрее), продавцы новогодних растений размещают их на самых видных местах – перекрестках.

«Такое размещение хвойных деревьев закрывает обзор для участников дорожного движения - водители не видят пешеходов, приближающихся к проезжей части, деревья закрывают обзор дорожных знаков и светофоров», - подчеркнули в ГИБДД Челябинска.

Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, сотрудники Госавтоинспекции регулярно проверяют места торговли хвойными деревьями на предмет обеспечения треугольников видимости, отмечая, что ответственность за данное нарушение предусмотрена статьей 12.33 КоАП РФ «Умышленное создание помех в дорожном движении» и предусматривает штраф в размере от пяти до десяти тысяч рублей.

В отношении уже выявленных нарушителей стражи порядка составили административные материалы.

Напомним, в Челябинске этой зимой приобрести хвойных красавиц на Новый год можно на 93-х ярмарках, которые организованы во всех семи районах южноуральской столицы.

Если сотрудникам ГИБДД важно обеспечить треугольник видимости, то городским властям – не допустить появления мест нелегальной торговли хвойными деревьями. Нарушителям грозит штраф. Физическим лицам – в размере от одной до пяти тысяч рублей, должностным - предупреждение или штраф в размере от десяти до 50-ти тысяч, юрлицам - предупреждение или штраф в размере от 50-ти до двухсот тысяч рублей.

Также полицейские имеют право на изъятие у продавцов елок-«нелегалов». Это одна из мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении.

Отметим, в Калининском, Советском и Тракторозаводском районах Челябинска елочные базары начали работать со вчерашнего дня, 13-го декабря. В Металлургическом, Курчатовском и Ленинском ярмарки откроются завтра, 15-го декабря. В Центральном районе елочные базары заработают в четверг, 16-го декабря. Завершат свою работу торговые точки под открытым небом в последний день уходящего года, 31-го декабря.