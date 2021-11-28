В Челябинске торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести»

В Челябинске, на Аллее Славы, сегодня, 28-го ноября, торжественно открыли стелу в честь присвоения областному центру звания «Город трудовой доблести».

Почетным гостем церемонии стала труженица тыла 94-летняя Людмила Николаевна Журавлева, которая в годы войны, обучившись сварочному делу, работала по 12 часов в день.

Глава региона Алексей Текслер, приветствуя участников события, отметил, что Танкоград (так гордо именовался Челябинск в годы войны) – это, в первую очередь, люди.

«И действительно, на фотографиях, которые украшают и саму стелу, и пилоны вокруг нее, мы видим женские лица, детские лица. Во время Великой Отечественной войны женщины и дети наряду с мужчинами работали на промышленных предприятиях день и ночь. И мы гордимся такими людьми, как Людмила Николаевна, которая сегодня рассказала нам свою историю. Низкий поклон вам», - сказал Алексей Текслер.

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Губернатор Челябинской области поблагодарил всех, кто принимал участие в работе над стелой: архитекторов, строителей, Российское военно-историческое общество, администрацию Челябинска.

«Мы первый регион в стране, кто открыл стелы. Наша задача - сохранять память о том великом времени, о вашем трудовом подвиге. И мы это будем делать», - подчеркнул Алексей Текслер.

Также со словами благодарности выступил начальник департамента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сферах управления президента Российской Федерации по общественным проектам Владислав Кононов. Он зачитал приветствие помощника главы государства, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского.

«Поздравляю вас с открытием в Челябинске стелы «Город трудовой доблести». Пусть память о трудовом и воинском подвиде наших отцов и дедов в годы Великой Отечественной войны всегда будет источником вдохновения для всех начинаний и свершений на благо России», - сказал Владислав Кононов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, единое архитектурное решение мемориального объекта разработало Российское военно-историческое общество, после чего каждый регион смог сам доработать композицию монумента. Автором проекта стелы в Челябинской области стал скульптор-монументалист Денис Стритович.

Отметим, заказчиком строительства мемориального объекта выступило МАУ «Челябинский центр искусств». Подрядных организаций, реализовывавших проект, было несколько: ООО «Медный голем» (Ростов-на-Дону), «Фабрика камня», (ИП Фроликов Алексей Владимирович, Челябинск), общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество».

Работы по возведению объекта стартовали в Челябинске 13-го сентября. Монтаж центральной стелы «Город трудовой доблести» начался во второй половине октября, после окончания обустройства основания всего комплекса объектов: центральной стелы, левого и правого пилонов.

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До настоящего момента участок на Аллее Славы, где шло строительство, была огорожена высоким забором – возможности понаблюдать за процессом у горожан не было.

Изначально открытие стелы было запланировано на четвертое ноября.

Напомним, указ о присвоении столице Южного Урала почетного звания «Город трудовой доблести» президент РФ Владимир Путин подписал второго июля 2020-го года. Вторым муниципалитетом региона, удостоенным такой чести, стал Магнитогорск, где стелу открыли в июле 2021-го.