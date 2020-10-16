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В Челябинске Тотальный диктант пройдет в формате #пишемдома

Общество
Сегодня, 11:08
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Тотальный диктант – 2020 состоится в Челябинске в эту субботу, 17 октября, в формате #пишемдома. В этот день на базе платформы Google Russia пройдет 17-часовой онлайн-марафон, которые стартует в 09:30 по челябинскому времени, ссылка на него появится на сайте totaldict.ru в день диктанта.

Слушатели онлайн-марафона смогут написать диктант в формате #пишемдома. Текст для часовой зоны, в которой находится Южный Урал, прочитает известный литературный критик Галина Юзефович.

«Тем, кто хочет принять участие в этом формате, необходимо взять бланки и фирменные ручки Тотального диктанта в пунктах выдачи либо скачать бланк на сайте проекта и распечатать его самостоятельно, включить в 13:00 трансляцию онлайн-марафона и написать текст, предназначенный для часовой зоны Челябинска. После этого до 20 октября можно сдать текст на проверку филологам по тем же адресам, где выдаются бланки и ручки, либо проверить его самостоятельно дома», - сообщили в администрации Челябинска.

Результаты появятся в личном кабинете участника после 31 октября. Подробная инструкция, как принять участие в формате #пишемдома, размещена на странице Тотального диктанта в Челябинске.

Также все желающие могут написать диктант онлайн в специальной форме на сайте – в этом случае можно выбрать любой текст, проверять его будет компьютер, а участник получит электронный сертификат с оценкой. Диктовки всех четырех частей диктанта стартуют в 10:00, 13:00, 16:00 и 01:00 по челябинскому времени.

Напомним, Тотальный диктант в 2020 году должен был состояться в апреле, но из-за сложной эпидемической ситуации его перенесли на осень. Текст диктанта подготовлен современным писателем Андреем Геласимовым.

 

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