В Челябинске Тотальный диктант возвращается в офлайн

В Челябинске стартовала регистрация на площадки Тотального диктанта – 2021. Количество мест ограничено, регистрация обязательна для участия.

В этом году Тотальный диктант состоится 10 апреля. Автором текста выступит известный российский писатель Дмитрий Глуховский, автор таких произведений, как «Текст», «Метро-2033», «Сумерки-2012». В Челябинске будут работать 24 офлайн-площадки. Традиционно участие в акции примут вузы, ссузы, школы, библиотеки, Государственный исторический музей Южного Урала и другие общественные пространства.

«Особенностью диктанта 2021 года будут изменения в программе. Вместо традиционных «Хобостей» перед диктантом покажут короткометражный фильм по сценарию Дмитрия Глуховского «Обещания». Он основан на тексте, который писатель подготовил для Тотального диктанта, так что каждый, кто примет участие в акции в этом году, окажется на премьере фильма», - сообщила координатор Тотального диктанта в Челябинске Зоя Потапова.

Тотальный диктант пройдет при соблюдении всех необходимых мербезопасности: шахматная рассадка, заполняемость аудиторий на 50 %. Именно поэтому очень важно предварительно зарегистрироваться на ту площадку, где вы хотите написать диктант. Если вы не успели зарегистрироваться на офлайн-площадки, на сайте totaldict.ru будет проводиться онлайн-диктант.

Организаторы напоминают, что необходимо иметь при себе маски и, при желании, перчатки, а также ручки и хорошее настроение.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте Тотального диктанта.

Челябинцы смогут проверить свою грамотность в следующих муниципальных библиотеках города:

- центральная библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Коммуны, 69 / Свободы, 60, ост. «Детский мир») – текст читает Елена Александровна Селютина, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы и русского языка, ведущий научный сотрудник Челябинского государственного института культуры;

- библиотека №1 «Первая» (ул. Б. Хмельницкого, 17, ост. «Кинотеатр Россия») – текст читает Тамара Васильевна Кадникова, преподаватель русского языка и литературы, награждена знаком «Почетный работник СПО»;

- библиотека №11 им. Я. Гашека (ул. 1-ой Пятилетки, 43а, ост. «Киргородок») – текст читает Надежда Витальевна Тур, заведующая учебным отделом ЮУРГТК, филолог, преподаватель высшей категории;

- библиотека №14 им. Н.В. Гоголя (ул. Воровского, 23в, ост. «Горбольница») – текст читает Ирина Николаевна Струговец, заведующая библиотекой №14 им. Н.В. Гоголя, лауреат премии «Золотая лира 2018», Законодательного собрания Челябинской области, «Человек года 2005 Советского района», член Общественной палаты Советского района г. Челябинска;

- библиотека №16 «Маяк» (ул.Керченская, 6, ост. «Кинотеатр Маяк») – текст читает Татьяна Васильевна Володкина, главный библиотекарь;

- библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка (ул. Гагарина, 50, ост. «Библиотека Мамина-Сибиряка») – текст читает Анастасия Андреевна Карпова, филолог ЧелГУ;

- библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой (Комсомольский проспект, 41, ост. «Поликлиника») – текст читает Ольга Александрова, актриса театра-студии Манекен, сотрудник библиотеки им. Татьяничевой;

- библиотека №32 им. М. Горького (пр. Ленина, 5, ост. «Театр ЧТЗ») – текст читает Янис Грантс, поэт, писатель, лауреат региональных поэтических фестивалей, лауреат литературных и культурных премий.