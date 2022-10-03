В Челябинске трамваи возобновили движение по улице Рождественского

В Челябинске восстановлено движение трамваев по улице Рождественского (на участке от автодороги «Меридиан» до Копейского шоссе), закрытое вечером 30-го сентября в связи с ремонтом путей.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», в минувшие выходные, первого и второго октября, здесь осуществили демонтаж рельсошпальной решетки, выемку грунта, уплотнение основания, произвели отсыпку песком и щебнем, укладку рельсошпальной решетки, восстановили контактную сеть.

На этой неделе на Рождественского будет выполнен послеосадочный ремонт, выправка путей, а также термитная сварка стыков.