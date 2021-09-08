В Челябинске у памятника добровольцам-танкистам откроется выставка «Ровесники»

На традиционной выставочной площадке Объединенного государственного архива Челябинской области, что на пешеходной части улицы Кирова у памятника добровольцам-танкистам, десятого сентября откроется выставка «Ровесники», посвященная 100-летним юбилеям двух значимых для культурной и социальной жизни города организаций: Государственному архиву Челябинской области и драматическому театру имени Наума Орлова.

Историко-документальная выставка «Ровесники» создана челябинскими архивистами с помощью сотрудников театра на основе преимущественно архивных документов.

Как сообщили специалисты государственного архива Челябинской области, экспозиция имеет два больших раздела, каждый из которых посвящён юбиляру. В первой части выставки представлены фотографии, афиши, программы и другие документы по истории рождения, становления и развития драматического театра. Горожане увидят, как из маленькой самодеятельной труппы, созданной энтузиастами, постепенно возникал большой драматический театр, гордость Южного Урала. На планшетах, посвященных становлению театра, посетители выставки познакомятся с документами о первых актерах, увидят программы и фотографии спектаклей. В разделе о Великой Отечественной войне будет представлена работа не только Челябинского драмтеатра, но и эвакуированного из Москвы Малого театра, сыгравшего заметную роль в становлении деятельности местной труппы. Расхожее утверждение «Когда говорят пушки, музы молчат» – не для советских театров. Во время войны театральные деятели вместе со всем народом приближали Победу. И об этой героической странице театральной жизни тоже расскажет новая экспозиция. Закулисье театра приоткроют личные документы известных актеров: Софьи Вадовой, Анастасии Лесковой, Павла Гарянова, Петра Кулешова, Наума Орлова, Леонарда Варфоломеева и др.

Вторая часть выставочного проекта, посвященная 100-летнему юбилею архивной службы, рассказывает не только о судьбе архивов, но большая часть выставочного пространства отдана уникальным малоизвестным архивным документам, отражающим непростую, но славную историю Южного Урала и Челябинска.

На выставке представлены документы о зарождении регионального архива, о первом руководителе архивной службы Чернавском, о работе архива в 1930–1940-х годах, когда вся его деятельность проходила под грифом «Секретно». Посетители выставки смогут проследить, как постепенно в середине 1950-х годов архив выходил из тени системы НКВД и становился учреждением для общества и о сегодняшнем дне архивистов.

Украшением выставочного проекта станут уникальные документы: дело Исетской провинциальной канцелярии 1730-х годов, план Челябинска 1784 года, документы о строительстве в 1890-е годы через Челябинск железной дороги и фотография начальника строительства железной дороги К. Я. Михайловского, ставшего первым почетным гражданином города. Именно ему Челябинск обязан своим статусом экономического и индустриального центра в конце XIX – начале ХХ столетия. Также интересно будет увидеть страницы метрических книг с записями о рождении известных людей, уроженцев Южного Урала – советского физика-атомщика Курчатова и разведчика-нелегала Ахмерова, а также документы о военных событиях, возведении гигантов индустрии и строительстве города.