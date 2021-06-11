В Челябинске учредили стипендию имени Дмитрия Быкова – замечательного человека, талантливого ученого, ушедшего из жизни в прошлом году.

Дмитрий Быков после получения травмы оказался прикован к постели. Ему тогда было всего 15 лет. Ставший инвалидом подросток не опустил руки – успешно закончил школу №1, а затем и факультет иностранных языков Челябинского государственного педагогического института (сегодня это ЮУрГГПУ), а потом и аспирантуру. На этом обладатель пытливого ума и потрясающей силы воли, а еще добрый, жизнелюбивый, не теряющий оптимизма Дмитрий Быков (достойный сын своих родителей) не остановился и в 32 года защитил кандидатскую диссертацию по проблемам социально-педагогической адаптации детей-инвалидов в условиях оздоровительного образовательного учреждения.

Как отмечают в пресс-службе педагогического вуза, долгие годы он успешно занимался научно-практической деятельностью, преподавал в школе-интернате.

Дмитрий Быков - автор дюжины книг и более 60-ти научных статей, посвященных социальной работе с инвалидами, лауреат множества премий. Также он успел поработать в государственном университете Флориды - на кафедре социальной работы.

Обладательницами стипендии его имени стали - и это совершенно закономерно - студентки факультета инклюзивного и коррекционного образования ЮУрГГПУ Валерия Пятых и Виктория Степанова (по итогам 2020-2021 учебного года).

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Торжественная церемония награждения состоялась седьмого июня на малой сцене челябинского академического театра драмы имени Наума Орлова. В уютной камерной обстановке собрались родные и близкие Дмитрия Быкова, его друзья, коллеги, сотрудники и студенты педагогического вуза, чтобы поблагодарить молодое поколение за неравнодушие к проблемам людей, попавших в беду, и, конечно, вспомнить Дмитрия, рассказать о том, каким он был – человеком огромного сердца и безграничных возможностей.

Мама ученого, Валентина Ивановна Быкова, и его младшая сестра, Алина, говорили о нем со сцены. Для каждой из них он являлся особенным, горячо любимым Димкой, по которому они очень скучают и память о котором мечтают сохранить на долгие-долгие годы.

«У меня был замечательный сын», - сказала Валентина Ивановна. Именно она, мама - та, что была рядом с Дмитрием всегда, та, для которой он был не просто сыном, а лучшим другом, - придумала учредить стипендию его имени – за социально-ориентированную, учебную, научно-исследовательскую и общественную деятельность, практическую работу с людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Валентина Быкова, которая, к слову, также является выпускницей челябинского педагогического вуза, обратилась с этой инициативой к ректору учебного заведения Татьяне Чумаченко и нашла живой отклик. Идея матери, сын которой оказался парализован в ранней юности, поощрить самых талантливых и старательных студентов факультета инклюзивного и коррекционного образования, которые по окончании университета посвятят свою жизнь особенным детям, была воплощена в жизнь.

Бывшая заведующая отделом инициативного документирования объединенного государственного архива Челябинской области Лариса Новоселова, в настоящее время живущая в США, не могла пропустить вечер памяти Дмитрия Быкова, которого она знала как умного, талантливого человека, внесшего немалый вклад в деятельность областного архива.

«Девочки, вам придется работать не только с детьми с отклонениями, но и с их родителями, что сложнее. Но хочу, чтобы у вас перед глазами была семья, где родители не опустили руки, не замкнулись, не плюнули ни на Димку, ни на себя. Эта семья всегда жила жизнью яркой, полноценной, сильной. Социум у Димы был богаче, чем у многих вполне здоровых людей. К нему приходили друзья, коллеги, красивые женщины. Жизнь, которой многие могут позавидовать, у него состоялась благодаря родителям – Валентине Ивановне, Анатолию Егоровичу, сестре Алине и племяннику Жене. Столько внимания, любви и помощи, которую уделяла семья Быковых своему ребёнку, я не встречала», - сказала Лариса Новоселова, обращаясь к студентам.

Декан факультета инклюзивного и коррекционного образования педагогического университета Виктория Васильева, также взявшая слово, призналась, что, когда семья Дмитрия обратилась к ней с предложением премировать лучших студентов именной стипендией в память о нем, она почувствовала, что это по-настоящему благое дело.

«Это хорошая возможность показать студентам, чего может достигнуть человек, у которого действительно безграничные возможности. И как мама этого ребёнка совершила подвиг длиною в жизнь», - отметила Виктория Васильева.

Валерия Пятых и Виктория Степанова поблагодарили за оказанную честь и показали презентацию о своей общественной деятельности, волонтерской работе. Девушки сказали, что подобные награды вдохновляют их на создание интересных и социально ориентированных проектов.

Стипендия имени Дмитрии Быкова будет вручаться ежегодно – самым достойным ребятам. В будущем учебном году Валентина Быкова планирует проводить встречи со студентами младших курсов факультета инклюзивного и коррекционного образования ЮУрГГПУ. А еще родные Дмитрия собираются выпустить его книгу, главным героем которой является он сам.