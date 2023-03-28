28.03.2023
В Челябинске уменьшилось число детсадовцев, однако ряду микрорайонов садиков по-прежнему не хватает
28.03.2023
Пшеницын: Сегодня от финансистов требуется большая оперативность и гибкость
28.03.2023
В профилактических мероприятиях, проведённых накануне каникул, поучаствовали почти шесть тысяч школьников
28.03.2023
Наталья Котова назвала среднюю зарплату по Челябинску, заявив о ее росте
28.03.2023
В Магнитогорске сотрудники ППС задержали на месте преступления наркоторговца с героином
28.03.2023
Пьяный житель Нязепетровска задушил пенсионера на глазах его жены и пожилых соседок
В Челябинске уменьшилось число детсадовцев, однако ряду микрорайонов садиков по-прежнему не хватает
14.03.2023
В Челябинске до конца 2023 года построят пять детских садов
31.01.2023
Для малышей из новых микрорайонов Челябинска построили два садика
28.11.2022
Наталье Котовой доложили о ходе строительства муниципальных детских садов
03.10.2022
Часть детсадов, школ и домов Челябинской области остаются без тепла
Ангеловский: Пора вводить должность Уполномоченного по защите прав педагога
28.03.2023
В Челябинске назвали лучших и худших перевозчиков
28.03.2023
Военнослужащие-контрактники Челябинской области получат дополнительные меры поддержки
27.03.2023
Челябинск погряз в мусоре, власти рапортуют: «Ситуация на контроле»
27.03.2023
Челябинск расцветет и зацветет к первому июня
27.03.2023