В Челябинске уменьшилось число детсадовцев, однако ряду микрорайонов садиков по-прежнему не хватает

В Челябинске проблема нехватки детских садов по-прежнему остается актуальной для таких микрорайонов, как Парковый, Ньютон, Чурилово, Тополиная аллея.

Городские власти работают над решением вопроса устройства малышей из этих территорий в садики по месту проживания. В прошлом году благодаря открытию семи новых детских садов и доукомплектования действующей сети было создано тысяча 740 дополнительных дошкольных мест - в основном как раз для малышей из вышеназванных микрорайонов Челябинска.

В целом в южноуральской столице число воспитанников садиков уменьшилось на 4,2 процента, очередь в детские сады ежегодно сокращается, о чем сегодня, 28 марта, в своем докладе о результатах деятельности администрации Челябинска в 2022 году депутатам гордумы сообщила мэр Наталья Котова.

«В связи со снижением очередности появилась возможность омоложения сети групп дошкольных учреждений. В 2022 году функционировало 74 ясельных группы (для детей от года до полутора лет). Для сравнения, в 2021 году их было только 27. Кроме того, в прошлом году работало 614 групп для детей с полутора до трех лет. В детском саду №449 Металлургического района созданы условия для приема воспитанников до года», - рассказала Наталья Котова.

По ее словам, мероприятия по развитию сети детских садов позволили к началу 2023 года достигнуть стопроцентной доступности дошкольного образования для маленьких челябинцев в возрасте от полутора лет и старше.

Что касается городских школ, то число их учеников выросло на 4,4 процента. При поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера и программы ВЭБ.РФ в столице Южного Урала ведется строительство трех школ (в 33-м и 34-м микрорайонах, а также в микрорайоне Ньютон).