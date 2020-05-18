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В Челябинске умер 60-летний артист камерного хора областной филармонии Мансур Галеев

Общество
Сегодня, 15:18
Автор: 
Олеся Денисова

«Сегодня я узнал, что у нас первая жертва от пандемии. Умер Миша (Мансур) Гареев. Много лет артист камерного хора, очень приличный гитарист, удивительно артистичный человек. Очень отзывчивый, порядочный, преданный музыке человек», - написал на своей странице ВКонтакте художественный руководитель филармонии Владимир Ошеров.

Коллега Мансура, артистка хора Екатерина Иванкова добавляет: «Умер, не приходя в сознание, под аппаратом ИВЛ. У него осталась жена и двое детей».

Отмечают, что Мансур Гареев пел во время пасхальной службы в Свято-Троицком кафедральном соборе. «Не знаю, в церкви ли на Пасху он заразился или нет. Но и это не важно. Человека нет. Хорошего человека», - написал Владимир Ошеров.

Секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков подтвердил агентству «Урал-пресс-информ» факт смерти Мансура Гареева, но опроверг, что причиной его смерти стал коронавирус. Как заверил отец Игорь Шестаков: «Артист умер от острой почечной недостаточности».

Отец Игорь сказал, что, по его данным, артиста не было и в списках инфицированных участников богослужения в кафедральном соборе, подготовленных минздравом.

В министерстве здравоохранения не стали ни подтверждать, ни опровергать полученную информацию, ссылаясь на секретность личных данных пациентов. Мансур Гареев пел в не в хоре кафедрального собора, а в другом храме. Вполне вероятно, что коронавирус был сопутствующим заболеванием, а причиной смерти стало иное.

Напомним, в Челябинской области по состоянию на утро 18 мая подтверждено 1804 случая коронавирусной инфекции. Умер 21 пациент в подтвержденным ковидом, в девяти случаях причиной смерти стала ковидная пневмония, а остальных иные заболевания, а коронавирус был лишь сопутствующим.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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