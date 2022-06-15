В Челябинске установлен памятник собаке, убирающей за собой

В микрорайоне «Академ Риверсайд» Челябинска установлен памятник собаке, которая сама убирает за собой фекалии.

Информация о появлении оригинального объекта появилась в группе «Академ Риверсайд» в социальной сети. Жители предполагают, что, установив данный памятник, управляющая компания решила напомнить жильцам, что они обязаны убирать экскременты своих питомцев, но, увы, в большинстве случаев «забывают» это сделать).

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Монумент как бы говорит о том, что скорее четвероногие научатся убирать за собой, чем их хозяева начнут уважать окружающих.

Появление памятника вызвало довольно бурную и неоднозначную реакцию пользователей сети (судя по количеству и содержанию комментариев): «Сделать площадку для выгула»; «Скоро собаки еще и за людьми начнут убирать»; «Люди платят деньги, чтобы собачьему г@ну памятники ставили»; «Это напоминание хозяевам собак, чтобы убирали за своими питомцами, совесть имели»; «Лучше бы клумбы цветочные сделали, а не тратили на всякое г..но деньги»; « А потом на эту прекрасную клумбу сделает свои грязные дела чей-то пес» (ответ предыдущему оратору); «Этот памятник будет теперь фишкой «Академа»! Как воплощение многолетней войны с собачниками»; «Не понимаю людей, которые недовольны. Считаю, скульптура нужна, ибо нужно воспитывать в людях культуру уборки за своими животными. Домоуправление - молодцы: скульптура, таблички, урны».

Напомним, не только заботиться о своих питомцах, но и убирать за ними хозяева обязаны, согласно федеральному законодательству.

При этом еще в 2013-м году в Челябинске презентовали устройство для обнаружения собачьих фекалий. Тогда в городе состоялась акция с участием сознательных собаководов. Они показали, как правильно выгуливать своих питомцев, чтобы не засорять отходами их жизнедеятельности окружающую среду, а челябинский изобретатель Дмитрий Сурков продемонстрировал чудо-прибор, способный обнаружить экскременты четвероногих, под названием «Фекалодетектор-IIм». Идея о создании подобного устройства, улавливающего запах собачьих экскрементов и реагирующий на них похожим на собачий лай звуком (данное устройство он придумал, чтобы помочь ответственным хозяевам обнаружить фекалии их четвероногих друзей, если те убежали далеко и сделали свои дела не на глазах у владельцев), возникла у него во время проведения акции по уборке мусора «Мегасубботник».