ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске установят мемориальные бюсты Николая Патоличева и Хариса Юсупова

Общество
Сегодня, 18:33
Размер текста

В Челябинске установят бюсты двух выдающихся горожан: Николая Патоличева и Хариса Юсупова. В память о Михаиле Бородкине в южноуральской столице появится мемориальная доска.

Решение об установке мемориальных объектов сегодня, 27-го октября, на 13-м заседании приняли депутаты челябинской гордумы.

Бюст Николаю Патоличеву появится на бульваре Славы в Центральном районе Челябинска. Он будет представлять собой выполненную из бронзы скульптуру на постаменте.

С января 1942 года по март 1946 года Николай Патоличев занимал должность первого секретаря челябинского горкома и обкома партии. Перед ним во время Великой Отечественной войны была поставлена невероятно сложная задача – создать на Южном Урале и в Челябинске сильную промышленную базу для производства военной техники, боеприпасов для фронта. Причем в кратчайшие сроки.

В начале войны в Челябинскую область было эвакуировано девять наркоматов, около 200 предприятий и более 650 тысяч человек со всей страны. Именно Патоличев руководил их размещением на территории региона, а также координировал запуск и работу всех предприятий.

Николай Патоличев был одним из организаторов и руководителей создания легендарного Уральского добровольческого танкового корпуса. Благодаря четкой организации и самоотверженной работе Николая Семеновича Челябинску удалось в считаные месяцы организовать выпуск военной продукции и стать городом, где ковалась победа в Великой Отечественной войне.

Также депутаты утвердили установку мемориального объекта «Бюст Харису Юсупову». Он будет изготовлен из бронзы и гранита и установлен рядом с Центром олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области.

Харис Юсупов – легендарный спортсмен и тренер, основатель южноуральской школы дзюдо, тренер по национальной борьбе куреш, профессор Челябинского института физкультуры. Воспитал четверых чемпионов мира, 14 чемпионов Европы.

В память о Михаиле Бородкине на стене школы №140 в Металлургическом районе Челябинска, что на улице 26 Бакинских Комиссаров, будет установлена мемориальная доска.

Михаил Бородкин героически погиб в 1981-м году, выполняя интернациональный долг в Афганистане.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Сегодня, 16:43
Приемные семьи Челябинской области объединил онлайн-фестиваль с участием губернатора
Сегодня, 15:53
Минздрав: Массового увольнения медицинских работников в Еманжелинске не зафиксировано
Сегодня, 15:11
Через две недели малыши Симба и Ева улетят из Челябинска в Танзанию
Сегодня, 14:35
Гехт: Оказание плановой помощи у нас не прекращено
Сегодня, 13:59
Экологи ЧелГУ одержали победу в «водном» конкурсе минприроды России
Сегодня, 13:40
На дорогах Челябинской области сохраняется сложная обстановка
Сегодня, 13:22
За сутки в Челябинской области умерло семь пациентов с ковидом, в России - 320
Сегодня, 12:57
Южноуральцы больше не покурят в кафе и ресторанах кальяны
Сегодня, 12:03
Историческое сражение Хабиба посмотрели три миллиона пользователей Wink
Сегодня, 12:01
После удара стихии без света осталось более 10,5 тысячи южноуральцев
Общество
Сегодня, 14:35
Гехт: Оказание плановой помощи у нас не прекращено
Культура
Сегодня, 19:30
Елена Гагарина раскрыла челябинцам тему выставки, которую привезут из Кремля в следующем году
Новости
Сегодня, 18:45
Общество
Депутаты Челябинска изменили порядок проведения публичных слушаний
Сегодня, 17:52
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 28 октября
Сегодня, 17:46
Общество
В Челябинске назначен новый председатель контрольно-счетной палаты
Сегодня, 17:40
Общество
Челябинские учителя будут получать новую доплату за классное руководство
Сегодня, 17:23
Происшествия
Часть домов жителей Коркино и Розы до сих пор остается без электричества
Материалы рубрики
Сегодня, 18:45
Общество
Депутаты Челябинска изменили порядок проведения публичных слушаний
Сегодня, 17:52
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 28 октября
Сегодня, 17:46
Общество
В Челябинске назначен новый председатель контрольно-счетной палаты
Сегодня, 17:40
Общество
Челябинские учителя будут получать новую доплату за классное руководство
Сегодня, 16:43
Общество
Приемные семьи Челябинской области объединил онлайн-фестиваль с участием губернатора
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика