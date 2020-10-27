В Челябинске установят мемориальные бюсты Николая Патоличева и Хариса Юсупова

В Челябинске установят бюсты двух выдающихся горожан: Николая Патоличева и Хариса Юсупова. В память о Михаиле Бородкине в южноуральской столице появится мемориальная доска.

Решение об установке мемориальных объектов сегодня, 27-го октября, на 13-м заседании приняли депутаты челябинской гордумы.

Бюст Николаю Патоличеву появится на бульваре Славы в Центральном районе Челябинска. Он будет представлять собой выполненную из бронзы скульптуру на постаменте.

С января 1942 года по март 1946 года Николай Патоличев занимал должность первого секретаря челябинского горкома и обкома партии. Перед ним во время Великой Отечественной войны была поставлена невероятно сложная задача – создать на Южном Урале и в Челябинске сильную промышленную базу для производства военной техники, боеприпасов для фронта. Причем в кратчайшие сроки.

В начале войны в Челябинскую область было эвакуировано девять наркоматов, около 200 предприятий и более 650 тысяч человек со всей страны. Именно Патоличев руководил их размещением на территории региона, а также координировал запуск и работу всех предприятий.

Николай Патоличев был одним из организаторов и руководителей создания легендарного Уральского добровольческого танкового корпуса. Благодаря четкой организации и самоотверженной работе Николая Семеновича Челябинску удалось в считаные месяцы организовать выпуск военной продукции и стать городом, где ковалась победа в Великой Отечественной войне.

Также депутаты утвердили установку мемориального объекта «Бюст Харису Юсупову». Он будет изготовлен из бронзы и гранита и установлен рядом с Центром олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области.

Харис Юсупов – легендарный спортсмен и тренер, основатель южноуральской школы дзюдо, тренер по национальной борьбе куреш, профессор Челябинского института физкультуры. Воспитал четверых чемпионов мира, 14 чемпионов Европы.

В память о Михаиле Бородкине на стене школы №140 в Металлургическом районе Челябинска, что на улице 26 Бакинских Комиссаров, будет установлена мемориальная доска.

Михаил Бородкин героически погиб в 1981-м году, выполняя интернациональный долг в Афганистане.