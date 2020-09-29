В Челябинске увековечат память о Героях России Молодове и Родионове

В Челябинске увековечат память о Героях России Евгении Родионове и Сергее Молодове. В южноуральской столице будут установлены бронзовые бюсты отважных воинов, погибших при исполнении служебного долга.

Инициаторами установки памятников выступила челябинская региональная организация «Российский союз ветеранов Афганистана. Депутаты городской думы охотно поддержали идею. Сегодня, 29-го сентября, народные избранники единогласно проголосовали за появление в Челябинске двух новых мемориальных объектов.

Бюсты героям планируется установить на территории школ №68 и №28, носящей имя Сергея Молодова и расположенной на улице, названной в его честь.

Как сообщили в пресс-службе челябинской думы, создание проектов, изготовление памятников и их установка будет финансировать ЧРО «Российский союз ветеранов Афганистана» как автор идеи – из средств благотворительных пожертвований.

Депутат гордумы Лариса Демчук предложила также рассмотреть возможность установки мемориальных досок Сергею Молодову и Евгению Родионову на улицах их имени. Коллеги данную инициативу поддержали, приняв решение выйти с предложением на администрацию Челябинска.

СПРАВКА

Сергей Георгиевич Молодов - десантник, гвардии майор, Герой Российской федерации. Кадровый военный. Принимал участие в миротворческих операциях в Баку, Нагорном Карабахе, в контртеррористической операции в Буйнакске.

Во время первой чеченской войны в феврале 2000-го года при взятии высоты 776 командир роты Сергей Молодов был ранен. В бою с превосходящим по численности противником майор продолжал управлять ротой, проявил мужество и героизм.

Когда раненого офицера пытались вынести с поля боя, он получил смертельное ранение.

Евгений Николаевич Родионов - гвардии майор, начальник разведки 108-го гвардейского парашютно-десантного полка. С 1987-го по 1995-й год проходил военную службу в воинских частях в городах Каунасе, Майкопе, Новороссийске. В составе подразделений ВДВ участвовал в локализации вооруженного конфликта в Абхазии и Грузии.

С февраля 1995-го года принимал участие в миротворческих операциях на территории Чеченской республики. В июне 1995-го года в бою при взятии подразделениями десантников населенного пункта Шатой проявил беспримерное мужество и был представлен к высшей воинской награде - званию Героя России.

Погиб пятого января 1996-го года при выполнении очередного боевого задания.