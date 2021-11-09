В Челябинске уволен директор МКУ «Городская среда»

В Челябинске по результатам служебной проверки уволен директор МКУ «Городская среда» Александр Грезев.

Как сообщил руководитель управления информационной политики городской администрации Владимир Сафонов, с занимаемой должностью Грезев расстанется десятого ноября по инициативе работодателя.

Напомним, Александр Грезев – бывший силовик. Муниципальное казенное учреждение «Городская среда» Челябинска он возглавил в июле 2019-го года. До этого десять лет проработал в правоохранительных органах.

Ранее за городскую среду в городе отвечал Сергей Шумаков, которого называли «крышевателем» ларечников. Глава Челябинска Наталья Котова предложила ему добровольно уйти в отставку.