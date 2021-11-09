09.11.2021
В Челябинском минстрое откорректировано штатное расписание
09.11.2021
В Челябинске уволен директор МКУ «Городская среда»
09.11.2021
В Советском районе Челябинска появился новый уголок красоты
09.11.2021
В Вишневогорске женщина погибла, вернувшись в горящий дом за вещами
09.11.2021
С начала пандемии более 92 тысяч южноуральцев сумели справиться с ковидом, более 5,7 тысячи - умерли
09.11.2021
Жители Челябинской области стали чаще искать работу
В Челябинске уволен директор МКУ «Городская среда»
Текслер: Виновные в экологическом ЧП в Троицком районе будут наказаны
08.11.2021
Южноуральцы – губернатору: Почему людей с медотводом ограничивают?
05.11.2021
В Челябинской области продлен режим нерабочих дней
03.11.2021
Какой будет погода в ноябре 2021 года в Челябинской области
02.11.2021
Определены основные параметры бюджета Челябинской области на 2022 год
01.11.2021