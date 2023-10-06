06.10.2023
В Челябинске временно изменилась конечная остановка автобусного маршрута №9
05.10.2023
Анонсы событий и мероприятий на 6 октября (18+)
05.10.2023
Челябинская область вошла в ТОП «Золотой осени» России
05.10.2023
В исправительных учреждениях Челябинской области отметили День учителя
05.10.2023
Исторический музей Южного Урала принимает участие в выставке о казачестве в Гнесинке
05.10.2023
«Блокпост» Челябинского НХТ и Златоустовского «Омнибуса»
В Челябинске в честь Дня народного единства состоится фестиваль национальных кухонь
05.11.2022
Новые регионы России впервые отметили День народного единства в составе РФ
04.11.2022
Губернатор Текслер отметил День народного единства в Чебаркульской дивизии
04.11.2022
Губернатор, спикер и митрополит поздравили южноуральцев с Днем народного единства
04.11.2022
Переселенцы из Украины получили российские паспорта в Челябинской области
В Челябинске выберут подрядчика по благоустройству новой части Свободы
05.10.2023
«В жизни мой отец был гораздо суровей, чем в кино»: Федор Конюхов и Федор Бондарчук показали Челябинску «Повелителя ветра»
04.10.2023
В осенний призыв Челябинская область направит на армейскую службу более 3100 человек
04.10.2023
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023