В Челябинске в честь Дня народного единства состоится фестиваль национальных кухонь

В Челябинске в честь Дня народного единства, который Россия отмечает четвертого ноября, состоится фестиваль национальных кухонь, а также пройдут семинар и квиз (интерактив с викториной).

На организацию и проведение этих мероприятий городские власти потратят 400 тысяч 400 рублей. Уже известно, кто выиграл муниципальный контракт, заказчиком которого является администрация Челябинска, - ООО «Агентство «ТриО». Прием заявок от желающих получить контракт велся в период с 25 сентября по третье октября, пятого октября на сайте госзакупок опубликовали победителя (заявка была подана только одна, ее признали соответствующей требованиям, - снижение начальной цены контракта не произошло).

Три вышеназванных мероприятия рассчитаны на представителей национально-культурных общественных организаций и автономий Челябинска, Ассамблеи народов Южного Урала, студентов высших и средних учебных заведений, специалистов в области национальной политики.

Фестиваль национальных кухонь состоится в Челябинске 15 ноября, с 13 часов до 15 часов 30 минут (контрактом предусмотрено участие в нем 150 человек). Семинар – 16 ноября, с десяти утра до часа дня (рассчитан на сорок человек). Квиз – 17 ноября, с десяти утра до полудня (ожидается участие в нем 49 человек).

Уже известно, что на фестивале будут блины, пирожки, ватрушки с творогом, чак-чак, самса, чурчхела, хачапури с сыром, хворост, ривелькухен, печенье «Земелах», десерт «Моти», орехи (грецкие, фундук и миндаль), сухофрукты (курага и чернослив), фрукты (виноград, яблоко, груша), морс-сок (клюква, гранат, яблоко), зеленый и черный чай.

Создать участникам фестиваля праздничное настроение помогут не только вкусные блюда, но и артисты-вокалисты.

Отметим, голодать не придется не только гостям фестиваля, но и участникам семинара 16 ноября, которых накормят салатом «Цезарь», на горячее подадут от куриную отбивную с картофельным пюре с соусом тар-тар, напоят чаем/морсом. Гостям и экспертам семинара, победителям и эксперту квиза вручат подарочные наборы (известно, что в них будет сладкое – и не только).