13.07.2021
Почти 450 южноуральцев, пострадавших от лесных пожаров, получили единовременную матпомощь
13.07.2021
В Карталинском районе уточнено число уничтоженных огнем домов и площадь лесов
13.07.2021
В Челябинской области справились с крупными природными пожарами
13.07.2021
В Челябинске в этом году для маленьких горожан построят десять садиков
13.07.2021
В челябинском зоопарке рысята познакомились со своим отцом Персеем. Событие запечатлели на видео
13.07.2021
В 2021 году РМК высадила свыше 108 тысяч деревьев и цветов в рамках проекта «Озеленим наш дом»
В Челябинске в этом году для маленьких горожан построят десять садиков
06.07.2021
Вид на реку Миасс с новой набережной Челябинска может оказаться удручающим
25.03.2021
В Челябинске по требованию прокурора остановили строительство 25-этажного дома
28.03.2018
Не по адресу: вырубка березовой рощи в Екатеринбурге утверждена городом
21.02.2018
Панельные многоэтажки в Челябинской области изменят внешний вид
В Челябинской области продолжается сбор помощи пострадавшим от лесных пожаров
12.07.2021
Подрядчик исправил свои «косяки» на стеле «Челябинск»
12.07.2021
Челябинцы обратились к Текслеру с просьбой сделать теннис доступным
09.07.2021
В Карталинском районе эвакуируют людей, на место пожаров едет Текслер
09.07.2021
Назначен новый начальник управления транспорта Челябинска
09.07.2021