В Челябинске в этом году для маленьких горожан построят десять садиков, четыре из которых возводит управление капитального строительства.

Как сообщил заместитель главы города по вопросам строительства Владимир Шамне, УКС строит детский сад на 120 мест по улице Горького, 25-А; на 290 мест - по улице Гранитной, 4; на 260 мест - по улице Хариса Юсупова и на 150 мест - в микрорайоне №54. Степень готовности объектов составляет от 18-ти до 70-ти процентов.

Кроме того, до конца года будут выкуплены детские дошкольные учреждения, возведенные силами застройщиков: садик на 296 мест в микрорайоне «Лейк-Сити», на 300 мест в микрорайоне №57, на 300 мест в микрорайоне №5 «Академ-Риверсайд».

Кроме того, будут выкуплены три учреждения на первых этажах жилых домов на 75 и 78 мест в микрорайоне «Ньютон» и на 96 мест - по улице Овчинникова, 18.

Также на ближайшее время запланировано строительство еще двух детских садов на 290 мест каждый в микрорайоне №49-Б и ЖК «Манхэттен».