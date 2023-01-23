В Челябинске в границах Лесопарковой и Худякова возведут жилой квартал с садиком

Челябинские власти заключили договор о комплексном развитии территории на пересечении улиц Лесопарковой и Худякова (Центральный район) с правообладателем ООО «Солнечное».

Застройщик планирует построить здесь новый современный жилой квартал. Градостроительный потенциал территории – около 50 тысяч квадратных метров жилья.

Как сообщила сегодня, 23 января, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская, застройщик собирается разместить в новом квартале встроенный детский сад на 50-60 мест.

Срок действия заключенного 19 января 2023 года договора с ООО «Солнечное» – до первого декабря 2027-го.

Начало строительства запланировано на 2024 год.

По словам Надежды Рыльской, это уже пятый договор о комплексном развитии территории, заключенный в Челябинске по инициативе правообладателей с 2021 года и по настоящее время.