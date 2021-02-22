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В Челябинске в преддверии Дня защитника Отечества почтили память добровольцев Донбасса

В Челябинске в преддверии Дня защитника Отечества почтили память добровольцев Донбасса, сложивших головы ради мирного населения Новороссии.

Сегодня, 22-го февраля, заместитель руководителя челябинского регионального отделения Союза добровольцев Донбасса Филипп Венедиктов вместе с курсантами-правоохранителями колледжа предпринимательства и отраслевых технологий произвели уборку у памятника «Добровольцам – участникам Русской Весны» у храма Всех Святых, а также установили три лампады в память о защитниках Отечества, погибших на Донбассе.

«Я боролся и борюсь за то, чтобы память о людях, добровольно вставших на защиту мирного населения Новороссии, защищавших интересы Российской Федерации, жертвуя собой, чтилась наравне с памятью о других ветеранах, ведь подвиг наших добровольцев ничем не отличается от подвигов других героев, отдававших свои жизни в различных войнах и конфликтах», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» Филипп Венедиктов.

Завтра, 23-го февраля, лидер челябинских добровольцев примет участие в торжественной церемонии на аллее Славы, где, отдавая дань уважения памяти защитников Отечества, возложит венок к Вечному огню.

Фото предоставлено Филиппом Венедиктовым