В Челябинске в преддверии Нового года введут ограничения на въезд большегрузов

В Челябинске для обеспечения бесперебойного движения в городе в преддверии подготовки к Новому Году, с 20-го по 31-е декабря, введут временные ограничения на въезд в город большегрузной техники. Ограничения будут действовать с восьми утра до семи часов вечера.

Как сообщает городская ГИБДД, такие меры планируется принять с целью предотвращения аварийности с участием большегрузного автотранспорта и автомобилей габаритной спецтехники грузоподъемностью более десяти тонн.

В указанное время сотрудники Госавтоинспекции будут ограничивать въезд данных транспортных средств на территорию Челябинска. Кроме того, большегрузный транспорт будет исключаться из транспортного потока на городских магистралях.

Владельцам автотранспортных предприятий, торговых и строительных организаций будет необходимо пересмотреть логистические схемы и маршруты, чтобы подъезд к объектам осуществлялся по кратчайшим путям и исключался транзит транспорта. Передвижение по городским улицам, погрузка и разгрузка будут разрешены в период с семи часов вечера до восьми утра.

«Для предотвращения заторовых ситуаций в предпраздничные дни на челябинские дороги будут выведены дополнительные экипажи ДПС ГИБДД. Инспекторы будут осуществлять распорядительно-регулировочные действия и оказывать помощь автомобилистам в преодолении затруднений в движении. На наиболее сложных перекрестках в часы пиковых нагрузок регулирование движения будет осуществляться инспекторами ДПС», - сообщили в Госавтоинспекции Челябинска.

В ГИБДД также пояснили, что в преддверии новогодних праздников количество транспортных средств на улицах южноуральской столицы традиционно увеличивается во много раз, что связано с подготовкой жителей к празднованию Нового года и покупкой подарков. В связи с этим в областной центр съезжается транспорт из близлежащих районов – люди едут в крупные торговые центры за покупками.

В условиях возросшего дорожного трафика передвижение по городским магистралям тяжеловесной и специальной техники представляет собой определенную опасность и в свою очередь может повлечь за собой совершение дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями.