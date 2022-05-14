В Челябинске в результате столкновения двух иномарок пострадала женщина

Сегодня 14 мая, в Челябинске на пересечении улиц Героев Танкограда и Котина столкнулись две иномарки. Пассажирка одной из машин госпитализирована.

Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, водитель автомобиля «Ниссан» ехал по улице Героев Танкограда. Водитель «Тойоты» двигался со стороны улицы Котина. На пересечении перекрестков машины столкнулись.

В результате аварии пострадала пассажирка «Ниссана» — 51-летняя женщина. По предварительной информации, у нее перелом костей бедра. Ее с травмами госпитализировали в одну из больниц.